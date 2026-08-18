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Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat Alım Noktası projesinde çalışmalar sürüyor. Maliyeti 40 milyon liranın üzerinde olan tesisin yüzde 65’i tamamlandı.

Çiftçilerin ürünlerini daha kolay pazarlayabilmesi ve gelirlerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen tesisin, hububat sezonunda hizmete sunulması planlanıyor.

ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, devam eden yatırımı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dutlulu, projenin yaklaşık 40 milyon liranın üzerinde maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, tesisin tamamlanmasıyla çiftçilerin burada alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

TESİSİN YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI

İlçe Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de bölgede kuru tarım ve hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. TMO'nun bölgede alım noktasının bulunmamasının çiftçileri mağdur ettiğini aktaran Dönmez, projenin bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Dönmez, tesisin 53 dış mahalle ve 7 merkez mahalledeki üreticilere katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, hububat sezonunda hizmete alınmasının planlandığını kaydetti.