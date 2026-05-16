Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik riskler, yalnızca petrol ve doğal gazı değil, dünya tarımının temel girdilerinden biri olan gübre tedarikini de tehdit ediyor.

Uzmanlara göre olası bir ikinci gübre krizi, enerji krizinden çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Çünkü gübreye erişimde yaşanacak yeni bir daralma, üretim maliyetlerini artırırken verim kayıplarını da kaçınılmaz hale getirecek. Dünyanın birçok bölgesinde çiftçiler ya ekim alanlarını küçültüyor ya da gübresiz üretime yöneliyor. Bu durum ise önümüzdeki dönemde küresel gıda arzını ciddi şekilde riske sokuyor.

Bugün gözler savaşlara ve enerji piyasalarına çevrilmiş olsa da, asıl sessiz tehlike tarımda büyüyor. Dünya Gıda Programı’nın milyonlarca insan için açlık riski uyarısı yapması da bu nedenle dikkat çekiyor. Gıda krizinin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve siyasi sonuçları da olabileceği vurgulanıyor.

Türkiye’de açıklanan son enflasyon verileri de tabloyu ağırlaştırıyor. TÜİK verilerine göre Nisan ayında tüketici enflasyonu aylık bazda sert yükselirken, en büyük artış yine gıda grubunda yaşandı. Ekmek, et, sebze ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları hem tüketiciyi hem de üreticiyi baskı altına aldı. Özellikle dar gelirli kesimler için yaşam maliyeti daha da ağırlaşırken, çiftçiler artan mazot, gübre ve enerji maliyetleriyle mücadele ediyor.

Küresel sıralamada Türkiye’nin yüksek gıda enflasyonu yaşayan ülkeler arasında üst sıralarda yer alması, tarım politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar, üretimin sürdürülebilirliği için yalnızca para politikasının değil; güven veren ekonomik adımların, tarımsal reformların ve uzun vadeli planlamanın şart olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan tarım sektörü yalnızca krizlerle değil, teknolojiyle de dönüşüyor. Yapay zekâ destekli sistemler artık çiftçilerin karar alma süreçlerinde aktif rol oynuyor. Gelişmiş ülkelerde üreticiler; toprak verisi, iklim analizi, hastalık riski ve verim tahminlerini yapay zekâ yardımıyla değerlendirerek daha doğru kararlar alabiliyor.

Yeni nesil tarım teknolojileri sayesinde hangi ürünün ne zaman ekileceği, hangi parselin ne kadar gübreye ihtiyaç duyduğu ya da hangi bölgede verim kaybı yaşanabileceği önceden analiz edilebiliyor. Böylece çiftçiler hem maliyetlerini azaltıyor hem de risklerini daha kontrollü yönetebiliyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji trendi değil, doğrudan rekabet avantajı sağlayan stratejik bir araç haline geldi. Tarımda başarılı üreticiler, yapay zekâyı yalnızca bilgi almak için değil; planlama, risk yönetimi, maliyet hesabı ve verim optimizasyonu için kullanıyor.

Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Yapay zekâ, çiftçinin tecrübesinin yerine geçmiyor. En doğru sonuç, teknolojinin sunduğu veri ile saha deneyiminin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Tarımın geleceğinde kazananlar; toprağı bilen ama teknolojiyi de doğru kullanan üreticiler olacak.