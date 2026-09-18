Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bölge ekonomisinin can damarı olan şeker pancarında yeni sezon heyecanı yaşanırken, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik mesajlar öne çıktı.

Törende konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçenin turizm ve tarım alanında iki büyük güce sahip olduğunu ifade etti. Yaklaşık 1 milyon dönümlük ekilebilir tarım arazisine dikkat çeken Kahraman, şeker pancarının çiftçi geliri ve ilçe ekonomisindeki kritik rolünü vurgulayarak yatırımların süreceğini belirtti.

İLK TESLİMATI YAPAN ÇİFTÇİLERE ÖDÜL VERİLDİ

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, üreticilere ürünlerini temiz ve topraksız teslim etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Etkinlik kapsamında fabrikaya ilk pancar teslimatını gerçekleştiren üç üreticiye ödülleri takdim edilirken, nakliye sürecinde görev alacak araç sürücülerine trafik kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı.