Bir marul üreticisi çiftçi, tarladaki ürününe biçilen düşük alım fiyatlarına sert tepki gösterdi. Artan maliyetlere rağmen üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan çiftçi, aradaki fiyat farkının kabul edilemez boyutlara ulaştığını dile getirdi. Üretici, marulun tarladan çok düşük fiyatlarla alınarak market raflarında katbekat pahalıya satılmasına isyan etti.

Çiftçi, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti:

“- Burada 160 bin tane aysberg marul var. Adam gelmiş bu marulun tanesine 2 TL para veriyor. - Ben şimdi bu malları süreceğim, hiç de umurumda değil. 2 TL’ye alacaksın, markette 30 TL’ye satacaksın.

- Benden 2 TL’ye bunu alamazsın.”

Üreticinin bu çıkışı, tarım sektöründe üretici ile tüketici fiyatları arasındaki uçurumu bir kez daha gündeme taşıdı.