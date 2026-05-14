Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), 2026 yılı nisan ayında artışını sürdürdü. Endeks aylık bazda yüzde 4,26 yükselirken, yıllık artış yüzde 42,53 olarak kaydedildi.

YILLIK BAZDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Tarım-ÜFE, 2026 yılı aralık ayına göre yüzde 17,69 artarken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 40,45 seviyesine ulaştı. Veriler, üretici maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu.

SEKTÖRLER ARASINDA FARKLILAŞMA

Alt sektörlerde tarım ve avcılık hizmetlerinde aylık artış yüzde 4,33 olarak gerçekleşti. Ormancılık ürünlerinde yüzde 1,41, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 5,02’lik artış kaydedildi.

BİTKİSEL ÜRETİMDE SERT HAREKETLER

Ana gruplar içinde tek yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar aylık yüzde 10,37 artarken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,58 düşüş görüldü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

SEBZE GRUBUNDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 100’Ü AŞTI

Alt kırılımlarda en dikkat çekici artış, sebze ve kavun-karpuz grubunda yaşandı. Bu grupta yıllık fiyat artışı yüzde 102,48’e ulaştı.

TURUNÇGİLLERDE SERT DÜŞÜŞ

Aylık bazda en sert gerileme ise yüzde 21,12 ile turunçgiller grubunda görüldü. Uzmanlara göre bu dalgalanmalar, hem iklim koşulları hem de arz-talep dengesindeki değişimlerden kaynaklanıyor.

ÜRETİCİ MALİYET BASKISI SÜRÜYOR

Veriler, tarım sektöründe fiyat oynaklığının yüksek seyrettiğini ve üretici maliyetlerindeki artışın hem iç piyasada fiyatlara hem de gıda enflasyonuna etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.