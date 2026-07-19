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Kaynak: ANKA

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik tabloya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gürer, tarım kesiminin bankalara ve finans kuruluşlarına olan kredi borcunun 1 trilyon 439 milyar 81 milyon lirayı aştığını belirterek, çiftçilerin ağır borç yükü altında üretim yapmaya çalıştığını ifade etti.

İCRALIK TRAKTÖRLERİN ARDINDAN SÜT İNEKLERİ DE SATIŞA ÇIKTI

Gürer, Türkiye'nin farklı illerindeki icra dairelerinde artık yalnızca tarla ve traktörlerin değil, üretimin temel unsuru olan büyükbaş hayvanların da satış listesine girdiğini söyledi.

Paylaşılan bilgilere göre Antalya'da dört düve, Bursa Karacabey'de üç Holstein damızlık büyükbaş, Balıkesir Manyas'ta ise iki Holstein süt ineği, bir gebe Simental inek ve iki buzağı icra yoluyla satışa çıkarıldı.

"Bunlar herhangi bir mal değil; üretimin temel sermayesi olan damızlık ve süt hayvanlarıdır." diyen Gürer, yaşanan tabloya dikkat çekti.

77 TRAKTÖR VE 4 BİN 509 TARLA İCRALIK OLDU

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin yalnızca bankalara değil piyasaya olan borçlarını da ödemekte zorlandığını belirterek icra dosyalarındaki artışa işaret etti.

Gürer'in verdiği bilgilere göre bu ay içerisinde 77 traktör, 4 bin 509 tarla ve 12 büyükbaş hayvan icra yoluyla satış listesinde yer aldı.

Çiftçilerin gelir-gider dengesinin bozulduğunu belirten Gürer, özellikle geçen yıl yaşanan zirai don olaylarının üreticiyi ödeme güçlüğüne sürüklediğini belirtti.

"ÇİĞ SÜT MALİYETİN ALTINDA SATILIYOR"

Çiğ süt fiyatlarına da değinen Gürer, üreticinin ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Gürer, çiğ sütün üreticiden 24 lira 30 kuruşa alındığını, buna karşın üretim maliyetinin 30 liranın üzerine çıktığını belirtti.

Rafta süt fiyatlarının 100 liraya kadar yükselmesine rağmen üreticinin bundan kazanç sağlayamadığını savunan Gürer, artan girdi maliyetleri nedeniyle hayvancılık yapan işletmelerin zor durumda olduğunu söyledi.

"ÇİFTÇİ ÜRETİMDE KALMALI" ÇAĞRISI

Tarım sektöründeki borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Gürer, yem, gübre ve diğer temel girdilerde üreticiye destek verilmesi çağrısında bulundu.

Aracılık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Gürer, üreticinin kazanamadığı, tüketicinin ise pahalı gıdaya ulaştığı mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Tarımda planlı üretimin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, çiftçinin üretimde kalmasının hem gıda arzı hem de fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıdığını belirtti.