Van'da Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ekili alanlardaki ürünlere zarar veren yaban domuzları nedeniyle nöbet tutuyor. Geçen yıllarda ekili mahsullerine büyük zarar veren domuzların yine zarar vermemeleri için 24 saat nöbet tutan köylüler, yetkililerin soruna el atmalarını istedi.

"İNSAN HAYATINI DA TEHDİT EDİYOR"

Mahallede yaklaşık 32 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası 46 yaşındaki Malik Akyüz, 24 saat domuz nöbeti tuttuklarını söyleyerek, "Bu alanda yaşayan domuzlar önceki yıllarda ektiğimiz pancarlarımıza büyük zarar verdi. Bu yıl başka bir noktaya mısır fidesi ektik ve domuz sürülerinin ürünlere zarar vermemesi için köylü arkadaşlarla yaban domuzu nöbeti tutuyoruz. Bu domuzlar sadece ekinlere değil, insan hayatını da tehdit ediyor. Bazen evlerimizin bahçesinde domuz sürülerinin derin çukurlar açtığına şahit oluyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor ve bizi çok tedirgin ediyor. Yetkililerden ricamız bu soruna acil çözüm bulmaları" dedi.