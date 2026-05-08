Bursa’da çiftçileri hedef aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, kıraathane görünümlü mekanlarda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasına göre şüphelilerin, kadınları kullanarak vatandaşları kumar masalarına çektiği, yüksek miktarda para kaybettirdikten sonra faizle borç verip mağdurlara zorla senet imzalattığı öne sürüldü.

Soruşturmada, borçlarını ödeyemeyen bazı kişilerin kapalı ofislerde alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Mağdurlardan bazılarının ev, arsa ve çeşitli mal varlıklarını kaybettiği öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek ile mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ve ajanda ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 14’e yükseldiği, zanlılardan birinin askerlik yaptığı Amasya’da yakalanarak Bursa’ya getirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.