Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin devam ettiğini açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi.

301 MİLYON TL'LİK DESTEK HESAPLARA AKTARILIYOR

Bakan Yumaklı, toplam 301 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destek ödemelerinin üretimde verimliliğin artırılması amacıyla sürdürüldüğünü belirten Yumaklı, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını ifade etti.

YUMAKLI'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 301 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

DESTEKLER ÜRETİME KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve çiftçilerin üretim süreçlerini desteklemek amacıyla tarımsal destek ödemelerini belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüyor. Açıklanan son destek paketi kapsamında 301 milyon TL'lik ödeme çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.