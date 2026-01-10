2025 yılını çok zor geçiren çiftçiler zirai don, üretim maliyetlerindeki artış ve düşük alım fiyatları nedeniyle derin bir kriz yaşadı. Vergi, sosyal güvenlik primi, elektrik ve su faturalarını ödemekte güçlük çeken çiftçilerin en büyük finans kaynağı ise Ziraat Bankası’nın verdiği sübvansiyonlu tarım kredisi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faizi karşıladığı kredi çiftçiler için adeta can damarı niteliğinde.

Ancak 1 Ocak 2026 tarihi itibari ile uygulamaya geçen bir düzenleme çiftçilerin kredi almasını çok zor hale geldi. Ekonomi gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, 24 Ekim 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile sübvansiyonlu kredi almak isteyen çiftçilere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim boru olmaması şartı getirildiğini söyledi.

Yıldırım, YouTube kanalından paylaştığı videoda önceki düzenlemede göre sübvansiyonlu kredi almak isteyen çiftçilerin vadesi geçmiş borçların olmaması, borç olması durumunda yeniden yapılandırılmış veya yapılandırmanın bozulmamış olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, yeni düzenleme ile farklı bir sınırlama konulduğunu anlattı.

Çiftçilerin sosyal güvenlik primi ve vergi borçlarını ödemekte zaman zaman sorunlar yaşadığının altını çizen Yıldırım, çiftçilerin kredi alamaması durumunda borçlarını kapatamayacağını ve üretime başlayamayacağını söyledi.

Yıldırım ayrıca 24 Ekim’de yapılan düzenleme ile kredi faizlerinde artışa gidildiğini ancak 30 Ekim’de bu karardan vazgeçildiğini vurguladı. Yıldırım faizin eski düzeye çekilmesine rağmen çiftçilerin kredi limitlerinde bir artış yapılmadığını da sözlerine ekledi.

DÜZENLEMEYİ YAPAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Çiftçilerin aldığı sübvansiyonlu kredilerin faizini Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödediğine dikkat çeken Ali Ekber Yıldırım, söz konusu düzenlemeyi de bakanlığın yaptığını söyledi. Yıldırım, bakanlığın prim ve vergi borcu olan çiftçileri desteklemek istemediği için böyle bir düzenleme yaptığını anlattı.

Bakanlığın çiftçiye kredi vermemek üzerine bir sistem kurduğunu belirten Yıldırım, burada çiftçilerin yanı sıra ürün bulamayacak vatandaşların da mağdur olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Uygulamanın 24 Ekim’den bu yana bilindiğini ancak ziraat odalarının bu konuda bir adım atmadığının altını çizen Yıldırım, çiftçilerin kredi başvurusu için Ziraat Bankası’na gittiklerinde büyük şok yaşadıklarını belirtti.

Yıldırım, çiftçilerin 2025’te büyük bir kriz yaşadıklarını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanlığının söz konusu uygulamayı 1 ya da 2 yıl ertelemesinin çözüm olabileceğini anlattı.

Öte yandan Yıldırım, Ziraat Bankası yetkilileri ile görüştüğünü ve banka ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir entegrasyon çalışması yapıldığını söyledi. Yıldırım, söz konusu çalışma ile bankaya başvuru yapan çiftçilerin borcu olması durumunda banka sisteminde görülebileceğini söyledi.