Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin merakla beklediği dev destek paketini bugün itibarıyla devreye alıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, toplamda 19 milyar 538 milyon 43 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

İşte dev ödemenin detayları ve takvimi:

ASLAN PAYI "PLANLI ÜRETİM"E

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretimin sürekliliğini sağlamak ve çiftçinin mali yükünü hafifletmek adına yapılan ödemelerin dökümünü paylaştı. Buna göre desteklerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Planlı Üretim Desteği: 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 49 milyon 686 bin 547 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 4 milyon 208 bin 50 TL

ÖDEMELER SAAT 18.00’DE BAŞLIYOR

Çiftçilerin hesaplarına yapılacak aktarımlar, karmaşayı önlemek adına kimlik ve vergi numaralarına göre kademelendirildi.

Bugün saat 18.00 itibarıyla ödeme alacak grup:

T.C. Kimlik No son hanesi: 0, 2 ve 4 olanlar.

Vergi Kimlik No son hanesi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olanlar.

"BEREKETİ BİRLİKTE ARTIRIYORUZ"

Bakan Yumaklı, ödemeye ilişkin mesajında; "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun," ifadelerini kullanarak tarımsal kalkınma hamlelerinin süreceği mesajını verdi.