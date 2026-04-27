Nevşehir’de tarımsal üretimi canlandırmak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında, 79 üreticiye toplam 22 ton tohumluk kuru fasulye dağıtımı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İl Müdürü Özgür Memiş, şehrin 3,5 milyon dekarlık tarım arazisinde yürütülen faaliyetlerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, nadas alanlarının son beş yılda yüzde 23, ekilmeyen arazilerin ise yüzde 34 oranında azaldığını vurguladı.

Şehirdeki tarımsal ivmenin sadece bitkisel üretimle sınırlı kalmadığını ifade eden Memiş, son dört yılda kayıtlı çiftçi sayısının yüzde 2, hayvan varlığının ise yüzde 6 oranında arttığını dile getirdi. 2021-2026 yılları arasını kapsayan süreçte 38 farklı projenin hayata geçirildiğini ve bu kapsamda 3 bin 700’den fazla çiftçiye büyük bir bölümü hibe olmak üzere 1 milyon kilogramın üzerinde tohum desteği sağlandığını aktardı. Bakanlık, İl Özel İdaresi ve kalkınma ajanslarının iş birliğiyle yürütülen bu çalışmalar için son üç yılda yaklaşık 21 milyon liralık kaynak kullanıldı.

Törende Nevşehir tarımının can damarı olan patates üretimine dair de kritik müjdeler verildi. 2004 yılından bu yana uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla birlikte, 2025 yılında Kaymaklı beldesinde 21 yıl aradan sonra belirli alanların yeniden üretime açıldığı belirtildi. 2026 üretim sezonu için ise Derinkuyu ilçesinde patates ekiminin serbest hale getirildiği, güvenlik kuşağındaki 65 bin dekarlık alanın yarısından fazlasında yeniden ekim yapılabileceği açıklandı. Protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçinin katıldığı tören, üreticilere tohumların teslim edilmesiyle tamamlandı.