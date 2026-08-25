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Kaynak: İHA

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin sulama birliklerine olan borçlarının indirimli ödeme süresinin 31 Ağustos'tan Eylül ayı sonuna kadar uzatılması çağrısında bulundu. Doğan, mısır hasadı tamamlanıp ürün satılmadan çiftçinin bu bedeli karşılayacak nakit gücünün olmadığını vurguladı.

HASAT GECİKTİ, NAKİT AKIŞI DURDU

Tarım Dünyası'nda yer alan habere göre; bölgedeki aralıksız yağışların mısır ekimini ve doğal olarak hasat dönemini ertelediğine dikkat çeken Doğan, sürecin zorluklarını şu sözlerle özetledi:

“Tarlasına zamanında giremeyen üreticiler mecburen geç ve kademeli ekim yapmak zorunda kaldı. Şu an itibarıyla mısır hasadının ancak yüzde 15'i tamamlanabildi. Hasat edilen alanlarda bile rutubet oranı henüz istenen yüzde 14-15 seviyelerine inmedi.”

Bu tabloda üreticinin en temel probleminin nakit akışı olduğunu belirten Doğan, çiftçinin ödeme yapabilmesi için öncelikle ürününü toplayıp satması gerektiğini, bu nedenle 31 Ağustos tarihinin fiilen uygulanamaz olduğunu dile getirdi.

AYNI İLDE ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Çiftçinin borcundan kaçmadığını, yalnızca ödeme yapabilmek için iklimsel gecikmelerin göz önünde bulundurulmasını beklediğini ifade eden Doğan, Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilgili yetkililerle yaptıkları görüşmelerden henüz sonuç alamadıklarını vurguladı.

Bölgedeki iki farklı sulama birliği arasındaki uygulamalara da tepki gösteren Doğan, durumu şu şekilde eleştirdi:

"Adana’da Sağ Sahil Sulama Birliği ödemeleri Eylül sonuna ertelerken, Sol Sahil Sulama Birliği 31 Ağustos'ta ısrar edip ödeme yapmayanların indirim hakkını kaybedeceğini duyurdu. Aynı iklim şartlarında aynı ürünü yetiştiren üreticiler arasında böyle bir ikili uygulamanın olması kabul edilemez."

Başkan Doğan, son olarak yaşanan olağanüstü hava koşullarının dikkate alınarak çiftçinin sesinin duyulmasını ve indirimli ödeme süresinin Eylül sonuna kadar uzatılmasını talep etti.