Türkiye'de tarımsal üretimin yeni trendi, yüksek besin değeri nedeniyle "süper meyve" olarak adlandırılan yaban mersini oldu.
Çiftçiler şimdiden sıraya girdi: Bir yılda bunu eken para babası oluyor
Kilogram fiyatı 1200 TL'ye kadar çıkan ve ihracatta kilosu 10 dolara alıcı bulan yaban mersini, Türk çiftçisinin yeni gözdesi oldu. Az su tüketimi ve 20 yıllık gelir garantisiyle "süper meyve" çılgınlığı başlatan bu ürünü ekmek için üreticiler adeta sıraya girdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Hem iç piyasadaki fahiş talep hem de Avrupa pazarından gelen güçlü ihracat kapıları, Türk çiftçisini bu ürüne yöneltti. Özellikle son iki yılda ekim alanlarında patlama yaşanırken, tarlasından yüksek kazanç elde etmek isteyen üreticiler yaban mersini fidesi alabilmek için adeta sıraya girdi.
Ürünün kuraklık riskine karşı az su tüketmesi ve bir kez dikildiğinde uzun yıllar kazanç sağlaması, üreticiler için yaban mersinini vazgeçilmez kılıyor.
Yaban mersini tarımını son dönemin en cazip yatırımı haline getiren unsurların başında, piyasadaki yüksek ve istikrarlı satış fiyatı geliyor. Sektörden edinilen bilgilere göre ürünün güncel fiyat haritası ve pazar avantajları bulunuyor.
Taze yaban mersininin kilogramı, kalitesine ve boyutuna göre 750 TL ile 1200 TL arasında değişen rekor fiyatlardan alıcı buluyor.
Dondurulmuş olarak yurt dışına ihraç edilen ürünlerde, kilogram başına 8 ila 10 dolar arasında net döviz girdisi sağlanıyor.
Dikim yapıldıktan sonraki 3. yıldan itibaren maksimum verimlilik çağına geçen bitki, doğru ve düzenli bakımla yaklaşık 20 yıl boyunca çiftçiye kesintisiz bir kazanç kapısı sunuyor.
Türkiye'de başta Karadeniz olmak üzere, Marmara ve Ege bölgelerinde ekim faaliyetleri hız kazanan yaban mersini, coğrafi şartlara uyumuyla da dikkat çekiyor.
Organik madde yönünden zengin ve asidik topraklarda yüksek rekolte veren bitki, damla sulama yöntemiyle yetiştirildiği için geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha az suya ihtiyaç duyuyor.
Küresel iklim krizi ve kuraklıkla boğuşan üreticiler için bu düşük su tüketimi hayati bir tercih sebebi oluştururken; ürünün sadece gıda sektöründe değil, kozmetik ve ilaç sanayisinde de ana hammadde olarak kullanılması pazar payının katlanarak büyümesini sağlıyor.