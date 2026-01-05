Gümüşhane’nin temel tarım merkezlerinden biri olan Köse ilçesinde, patates üretimiyle ilgili alınan yasak kararı bölgede büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, üretim aşamasında kullanılan bazı kimyasal ilaçların toprağın yapısını bozduğu ve yer altı kaynak sularına zarar verdiği yönündeki bilimsel raporlar neticesinde ilçede patates ekimi durduruldu.

GEREKÇESİ: TOPRAK ZEHİRLENİYOR

Gümüşkoza’dan Aslı Çelik’in haberine göre; yasak kararının arkasında, patates tarımında kullanılan zirai ilaçların bilinçsizce uygulanmasının çevreye verdiği kalıcı hasarların yattığı öğrenildi. Hazırlanan raporlarda, kullanılan kimyasalların toprağı ve su kaynaklarını kirlettiği vurgulanırken; yerel yönetim ve ilgili birimlerin bu kirliliğin önüne geçmek adına ekim yasağı yoluna gittiği ifade ediliyor.

ÜRETİCİDEN KARARA SERT TEPKİ

Geçimini uzun yıllardır patates tarımıyla sağlayan bölge çiftçileri, alınan bu kararın kendilerine danışılmadan hayata geçirildiğini savunarak tepki gösterdi. Yasaklama kararının adil olmadığını belirten üreticiler, "Hatalı uygulama yapan birkaç kişi yüzünden tüm ilçenin cezalandırılması kabul edilemez. Yasaklamak yerine kontrollü üretim ve eğitim imkanları sunulmalıydı" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ VE İSTİHDAM KAYGISI

Köse ekonomisi için patatesin hayati öneme sahip olduğunu hatırlatan çiftçiler, bölgedeki toprak yapısının her alternatif ürüne uygun olmadığını vurguladı. Yasakla birlikte yüzlerce dönüm tarım arazisinin atıl kalma riski doğduğunu belirten üreticiler, şu talepleri dile getirdi:

Patates ekiminin sıkı denetim ve eğitimler eşliğinde yeniden serbest bırakılması.

Yasağın devam etmesi durumunda, oluşacak maddi kayıpları telafi edecek özel destek paketlerinin açıklanması.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere seslenen Köseli çiftçiler, tarımsal geleceğin korunması ile üreticinin korunması arasında bir denge kurulmasını bekliyor.