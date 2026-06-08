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Türkiye genelindeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 75’inin kuru tarım yöntemiyle işlendiğine dikkat çeken çiftçi Faik Toy, hububat üreticisinin yaşadığı ekonomik sıkışmayı gündeme taşıdı.

Tarımdanhaber'in haberine göre; Toy, mevcut koşullarda üreticinin geçim mücadelesine işaret ederek, “100 dekar eken aile hangi giderini karşılayabilir?” sözleriyle tarımdaki gelir dengesizliğini sorguladı.

Ülke genelindeki işletme büyüklüğü ortalamasının 70 dekar civarında olduğunu belirten Toy, hesabın daha net anlaşılması için 100 dekar üzerinden bir örnekleme yaptı. Faik Toy, hububat fiyatları üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki tarım arazilerinin %75’i kuru tarım olarak işletiliyor. İşletme büyüklüğümüzü 100 dekar varsayalım. Bu çiftçi ailesi, mevcut fiyatlarla ürününü sattığında eline geçen parayla ailesinin hangi giderini karşılayabilir? Un, şeker, mazot, gübre, eğitim, sağlık… Hangi biriyle başa çıkabilir? Elinizi vicdanınıza koyun ve bu yazdığımı bir düşünün."

Faik Toy, üreticinin sadece toprağı ekip biçmekle kalmadığını, aynı zamanda ailesinin geleceğini de bu toprağa bağladığını ancak mevcut piyasa koşullarında bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı. Toy’un dikkat çektiği temel nokta; hububat fiyatlarının, bir ailenin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel giderleri karşılamaktan çok uzak kaldığı yönünde.