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Kaynak: ANKA

İzmir’in Kınık ilçesinde domates, biber, pamuk ve mısır üretimi yapan çiftçiler, artan girdi maliyetleri karşısında ürün fiyatlarının aynı oranda yükselmemesinden yakındı. Üreticiler, bu yıl iklim koşullarının da rekolteyi düşürmesiyle ekonomik sıkıntıların daha da ağırlaştığını belirtti.

Kınık’ta 20 yıldır çiftçilik yapan Sefa Köken, üreticilerin her sezon borçlarını kapatma umuduyla ekim yaptığını ancak borç yükünün giderek büyüdüğünü söyledi.

“TARLALARI, TRAKTÖRLERİ SATTIK”

Üretim yaptıkça zarar ettiklerini belirten Köken, “Çalışarak, üreterek batıyoruz. Her sene ‘Acaba bu sene tutar mı?’ umuduyla topraklara umutlarımızı ekiyoruz. Fakat her yıl ektikçe borçlarımız daha çok büyüdü. Tarlaları sattık, traktörleri sattık, ekipmanlarımızı sattık ve hiçbir şey kalmadı” dedi.

“DOMATES ÜÇ YILDIR AYNI FİYATTA”

Domates üretimindeki yüksek maliyetlere de dikkat çeken Köken, salçalık domatesi yaklaşık üç yıldır benzer fiyatlardan sattıklarını ifade etti.

Salçalık domatesin kilogramını 4,5 liraya vadeli verdiklerini aktaran Köken, kurutmalık ürünlerin ise yaklaşık 6,80 liradan satıldığını söyledi.

Üreticilerin pamuk ve mısırdan da gelir elde etmekte zorlandığını belirten Köken, çiftçilerin daha yüksek maliyetli olmasına rağmen gelir umuduyla domates ve bibere yöneldiğini anlattı.

“ÇİFTÇİNİN SATACAK BİR ŞEYİ KALMADI”

Borçlarını ödemek için çiftçilerin ellerindeki tarla, traktör ve ekipmanları sattığını dile getiren Köken, üreticilerin artık dayanacak gücünün kalmadığını savundu.

Köken, “Çiftçilerin bu sene gerçekten son senesi. Artık satacak bir şeyleri kalmadı” ifadelerini kullandı.

REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Bu yıl hava koşullarının da üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Köken, rekoltenin yaklaşık yüzde 50 gerilediğini söyledi. Düşük ürün fiyatlarına verim kaybının da eklenmesiyle çiftçinin ekonomik olarak daha fazla zorlandığını ifade etti.

70 BİN LİRA MALİYET, 55 BİN LİRADAN AZ GELİR

Kınık’ta çiftçilik yapan Ahmet Mısırlıoğlu ise domates üretiminin dekar başına maliyetinin yaklaşık 70 bin liraya ulaştığını söyledi.

Hasattan elde edilen gelirin 50-55 bin lirayı dahi bulmadığını belirten Mısırlıoğlu, aradaki fark nedeniyle üreticinin her ekimde zarar ettiğini dile getirdi.

Banka borçlarının da giderek arttığını söyleyen Mısırlıoğlu, küçük ölçekli çiftçilerin üretimden çekildiğini ve tarımın giderek büyük üreticilerin elinde toplandığını savundu.