Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor

Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor

Kavurucu sıcak altında sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya giren çiftçiler, zorlu şartlara rağmen hasadı sürdürüyor. Üreticinin büyük emekle topladığı ürünün tarladan tezgâha uzanan yolculuğundaki fiyat farkı ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 1

Hatay’ın bereketli tarım alanlarından Amik Ovası’nda tatlı kapya biber hasadı kavurucu sıcaklara rağmen devam ediyor.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 2

Antakya’nın Madenboyu Mahallesi’nde 15 dönümlük alanda yetiştirilen biberler, tarım işçileri tarafından tek tek elle toplanıyor.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 3

Üretici Ahmet Aksoy, tarladan kilogramı 20 TL’ye çıkan kapya biberin manav tezgâhına ulaşana kadar 100 TL’ye yükseldiğini söyledi.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 4

Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldığını belirten Aksoy, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle 1,5 tona dahi ulaşamayabileceklerini ifade etti.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 5

Yağış ve selin hasadı geciktirdiğini anlatan üretici, tarlada kalan ürünlerin çürüme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 6

İşçiler sabah saat 06.00’da mesaiye başlarken günlük bin 100 TL yevmiye alıyor. Üretici ve ailesinin çalışması ise öğleden sonra da sürüyor.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 7

Kavurucu sıcak altında elle toplanan biberler önce çuvallara, ardından hava almalarını sağlayan kırmızı filelere dolduruluyor.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 8

Salçadan biberli ekmeğe kadar birçok üründe kullanılan kapya biberler, hasadın ardından akşam saatlerinde fabrikaya götürülüyor.

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Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor - Resim: 9
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