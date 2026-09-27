Hatay’ın bereketli tarım alanlarından Amik Ovası’nda tatlı kapya biber hasadı kavurucu sıcaklara rağmen devam ediyor.
Çiftçi sıcakta ter döküyor: 20 TL’lik ürün tezgahta 100 TL oluyor
Kavurucu sıcak altında sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya giren çiftçiler, zorlu şartlara rağmen hasadı sürdürüyor. Üreticinin büyük emekle topladığı ürünün tarladan tezgâha uzanan yolculuğundaki fiyat farkı ise dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Antakya’nın Madenboyu Mahallesi’nde 15 dönümlük alanda yetiştirilen biberler, tarım işçileri tarafından tek tek elle toplanıyor.
Üretici Ahmet Aksoy, tarladan kilogramı 20 TL’ye çıkan kapya biberin manav tezgâhına ulaşana kadar 100 TL’ye yükseldiğini söyledi.
Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldığını belirten Aksoy, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle 1,5 tona dahi ulaşamayabileceklerini ifade etti.
Yağış ve selin hasadı geciktirdiğini anlatan üretici, tarlada kalan ürünlerin çürüme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
İşçiler sabah saat 06.00’da mesaiye başlarken günlük bin 100 TL yevmiye alıyor. Üretici ve ailesinin çalışması ise öğleden sonra da sürüyor.
Kavurucu sıcak altında elle toplanan biberler önce çuvallara, ardından hava almalarını sağlayan kırmızı filelere dolduruluyor.
Salçadan biberli ekmeğe kadar birçok üründe kullanılan kapya biberler, hasadın ardından akşam saatlerinde fabrikaya götürülüyor.