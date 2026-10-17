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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Antalya’nın Elmalı ilçesinde elmanın kilogramının 4 liradan alıcı bulmasına tepki gösteren bir üreticinin videosunu paylaşarak iktidara çağrıda bulundu. Ertugan, “Çiftçinin sesini duyun. Ürünü dalında, üreticiyi borç altında bırakmayın. Alım ve destek mekanizmalarını derhâl devreye sokun” dedi.

Ertugan, elma üreticisinin yükselen maliyetlere ve ürününün satış fiyatına tepki gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda konuşan üretici, elmanın kilogramının 4 liradan alıcı bulduğunu belirterek artan maliyetleri karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Ertugan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçinin alın teri yerde, iktidarın gözü başka yerde.

Elmalı’da üreticinin emeğinin karşılığı bu mu? Üreticiyi ürününü toplamaktan vazgeçiren, vatandaşı meyveye hasret bırakan bu düzen kabul edilemez.

Hükümete çağrımız nettir: Çiftçinin sesini duyun. Ürünü dalında, üreticiyi borç altında bırakmayın. Alım ve destek mekanizmalarını derhâl devreye sokun.

Zafer Partisi iktidarında çiftçimiz sahipsiz, emeği karşılıksız bırakılmayacak. Üreten kazanacak, milletimiz uygun fiyatla gıdaya ulaşacak.

Türk çiftçisinin alın terini yere düşürmeyeceğiz.”