CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün finansal bir çöküşün eşiğinde olduğunu duyurdu. Banka ve finans kuruluşlarına olan borçların son 5 yılda yüzde 881 oranında arttığını belirten Gürer, çiftçinin artık borçlanmadan toprağa tohum ekemez hale geldiğini vurguladı.

BORÇ 1,5 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Gürer’in paylaştığı verilere göre, tarım kesiminin piyasa borçlarıyla birlikte toplam yükü 1,5 trilyon lirayı bulmuş durumda. Banka borçlarındaki seyir ise korkutucu boyutlara ulaştı:

Şubat 2021: 134,8 Milyar TL

Şubat 2025: 935,9 Milyar TL

Şubat 2026: 1 Trilyon 323 Milyar TL

Sadece son bir yıl içindeki artışın 387 milyar lira (%41,4) olduğunu ifade eden Gürer, "Bu tablo çiftçinin omuzundaki yükün artık taşınamaz hale geldiğinin kanıtıdır" dedi.

BORÇ 2,3 KAT DAHA AĞIR

Gürer, borcun büyüklüğünü somutlaştırmak için "traktör birimi" üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı:

"2021 yılında ortalama bir traktör 300 bin liraydı ve toplam çiftçi borcu 450 bin traktöre denk geliyordu. Bugün traktör fiyatı 1,3 milyon liraya çıksa da, toplam borç 1 milyon 18 bin traktör seviyesine ulaştı. Yani çiftçinin borcu traktör bazında bile 2,3 kat ağırlaştı."

TARLADA İCRA TAKİBİ: YÜZDE 290 ARTIŞ

Artan girdi maliyetleri (mazot, gübre, ilaç, sulama) ve iklim krizinin vurduğu çiftçi, borcunu ödeyemez noktaya geldi. Veriler, takipteki alacakların 2021'den bu yana yüzde 290 artarak 19,3 milyar liraya yükseldiğini gösteriyor. Gürer, Türkiye’nin dört bir yanında traktörlerin ve tarım arazilerinin icra yoluyla satışa çıkarıldığını, binlerce arazinin haciz kıskacında olduğunu hatırlattı.

ÇÖZÜM REÇETESİ: FAİZLER SİLİNSİN, ÖTV KALDIRILSIN

Tarım Kanunu’nun 21. maddesindeki desteklerin tam olarak uygulanması gerektiğini savunan Ömer Fethi Gürer, acil önlem çağrısında bulundu:

Borç Erteleme: Kredi faizleri silinmeli, ana borçlar en az 3 yıl ertelenmeli.

Vergi İndirimi: Tarımsal mazotta ÖTV ve KDV tamamen kaldırılmalı.

Sübvansiyon: Yem ve gübre fiyatları devlet tarafından desteklenmeli.

Haciz Yasağı: Üretimin devamlılığı için traktör ve arazilerin haczedilmesi önlenmeli.