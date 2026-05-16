14 Mayıs. Dünya Çiftçiler Günüydü. Bu anlamlı gün dolayısıyla bir taraftan çiftçiliğin değeri dile getirilirken, kürsülerden trilyonluk destek rakamları döküldü, alkışlar patladı, fotoğraflar çekildi, törenler bitti.

Bugün çiftçi yine tarlasında.

TÜİK nisan verilerini açıkladı: Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 42,53 artmış yani çiftçilerin sattığı tarım ürünlerinin ortalama fiyatının geçen yılın aynı ayına göre %42,53 yükseldiği anlamına geliyor. Örneğin: Geçen yıl çiftçinin 100 TL’ye sattığı ürün sepeti, bu yıl ortalama yaklaşık 142,5 TL’ye satılıyor demektir. Ama bu tek başına “çiftçi zenginleşti” anlamına gelmiyor. Asıl kritik konu şu: O ürünü yetiştirmenin maliyeti ne kadar artmış?

Çünkü mazot, gübre, tarım ilacı, su, elektrik ve işçilik gibi giderlerin hiçbiri yüzde 42 seviyesinde kalmadı. Çiftçi sattığı sebzeden daha fazla para alıyor gibi görünüyor; ama o sebzeyi yetiştirmek için harcadığı her kuruş da katlanarak büyüyor. Makastaki iki taraf da aynı hızla yükseliyor; aradaki mesafe ise kapanmıyor.

Türkiye’de son yıllarda tarımsal girdi maliyetleri de çok yüksek arttığı için, üretici fiyatındaki artış çoğu zaman maliyet baskısını ancak telafi ediyor.

Bu rakam çiftçi için ne zaman faydalı olur?

Ürün fiyatı maliyetlerden daha hızlı artıyorsa, Çiftçi ürününü zararına değil kârla satabiliyorsa, Aracı ve komisyon baskısı azalıyorsa, Kuraklık/don gibi afetler nedeniyle verim düşmemişse gerçekten olumlu sayılır.

Her ürün aynı mı arttı?

Hayır. Tarım-ÜFE ortalama bir endeks ve sebze başka, buğday başka, meyve başka, süt ve hayvancılık başka etkilenir. Bazı çiftçiler çok iyi sezon geçirirken bazıları zarar ediyor olabilir.

Tüketici açısından ne anlama gelir?

Genellikle birkaç ay sonra: pazarda, markette, gıdada fiyat artışı baskısı yaratabilir. Çünkü üreticideki maliyet/fiyat artışı zamanla tüketiciye yansır.

Özetle: %42,53 artış, çiftçinin sattığı ürün fiyatlarının ciddi yükseldiğini gösterse de bunun çiftçinin cebine gerçek kâr olarak yansıması, maliyetlerin ne kadar arttığına bağlı. Türkiye’de çoğu zaman üretici fiyat artışı, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çiftçiye sınırlı rahatlama sağlıyor.

Buna rağmen her yıl aynı tablo: Büyük rakamlar, büyük törenler, büyük vaatler. Çiftçi nüfusu ise azalmaya devam ediyor. Genç köye dönmüyor. Tarlalar ya bölünüyor ya el değiştiriyor ya da beton altında kalıyor.

Tarım politikası törenle değil, tarlada yazılır.

Bunu somutlaştırmak gerekirse;

Konya ovasında buğday eken bir çiftçiyi ele alalım. Ekimden önce gübre alacak; fiyatlar geçen yıla göre bazı gübre türlerinde %50 ila %100 arasında artmış.

Mazot alacak ama fiyatı yerinde durmuyor, çiftçilerse; finansman sorununu çözmek için tohumla toprağın buluştuğu ekim döneminde desteklerin yatırılmasını, mazottan alınan ÖTV ve KDV’ nin kaldırılmasını, özellikle artan fiyatlar karşısında mazot desteğinin doğrudan litre bazında veya maliyetin tamamını (%100) karşılayacak şekilde güncellenmesini bekliyor, ancak sektör temsilcileri mevcut desteklerin yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Sulama yapacak, elektrik tarifesi yükselmiş. Hasat zamanı geldiğinde TMO'nun alım fiyatını öğrenecek; o fiyat açıklanana kadar ne ekeceğine karar veremeyecek. Açıklandığında ise ekmiş olacak zaten. Bir yıl boyunca ne kazanacağını bilmeden çalışıyor.

Bu belirsizlik içinde rasyonel kararlar almak mümkün mü?

Çiftçi sadece üretime odaklanamıyor, sürekli fiyat tahmini yapmak zorunda kalıyor, ne ekeceğine piyasa beklentisine göre karar veriyor, ürünü hemen mi satsın, depoda mı tutsun diye finansal risk alıyor, kur, faiz, ithalat politikası, destekleme alımları gibi konuları takip etmek zorunda kalıyor. Yani çiftçi: “Bu yıl domates para eder mi?”, “Buğdayı şimdi mi satayım?”, “İthalat açılırsa fiyat çöker mi?” gibi kaygılarla hareket ediyor.

Çiftçi, belirsiz piyasa koşulları nedeniyle üretimin yanında yoğun fiyat ve risk hesabı yapmak zorunda kalıyor; oysa onun işi üretmek.

Ya da Ege’deki bir zeytin bahçesini düşünelim. Çiftçi o bahçeye on yıl önce yatırım yapmış, ağaçlar büyümüş ancak şimdi tam verime ulaşmış. Hasat iyi gidiyor ama zeytinyağı ihracatına getirilen ani bir kota kararı iç piyasada fiyatları baskılıyor. Çiftçi on yıllık yatırımın karşılığını almayı beklerken, bir gecede değişen ihracat politikası gelir hesabını altüst edebiliyor. On yılın emeği tek bir idari kararla değer kaybediyor. Planlamanın, yatırımın, sabrın karşılığı yok. Bir dahaki kuşak o bahçeye bakmak isteyecek mi? Sektör temsilcilerinin beklentisi ise, Tunus gibi ülkelerin AB'ye gümrüksüz kota avantajına sahip olması gibi Avrupa Birliği'nden (AB) ek kota alınması ve ihracatın artırılması.

Peki ne yapılmalı? Öneriler şunlar:

- Çiftçiye sezon başında fiyat güvencesi verilmeli. Çiftçi ekim yapmadan önce devletle "taban fiyat sözleşmesi" imzalamalı. Hasat sonunda piyasa fiyatı bunun altına düşerse aradaki fark doğrudan ödenmeli. Bu sistem Avrupa'da onlarca yıldır uygulanıyor. Çiftçi ne ekeceğine karar verirken en azından "en kötü ihtimalde şunu alırım" diyebilmeli.

- Girdi maliyetleri sabitlenmeli, destek sonradan değil önceden gelmeli. Şu anki sistem büyük ölçüde "ek al, belgeni getir, bekle, öde alalım" mantığıyla çalışıyor. Çiftçi kredi çekiyor, yüksek faizle girdi alıyor, aylar sonra destek ödemesi hesabına düşüyor. Bunun yerine gübre ve mazot için tarım kartı sistemi kurulmalı, çiftçi girdiyi piyasa fiyatının altında anlaşmalı kooperatif kanallarıyla alabilmeli.

Devlet farkı doğrudan tedarik zincirine ödemeli mi? Dünyada modelin uygulandığı bazı ülkeler var.

Hindistan — DBT (Direct Benefit Transfer-Doğrudan Fayda Transferi) + e-Voucher (e-RUPI) Sistemi

Sistem, devlet yardımlarının aracıları ortadan kaldırarak, şeffaf, hızlı ve hedeflenen kişiye ulaşmasını sağlayan dijital bir sosyal yardım ve ödeme mekanizması. Hindistan gübre sübvansiyonunu eskiden doğrudan üreticiye değil, gübre fabrikasına ödüyordu. Fabrika ucuza satıyor, aradaki fark devletten alınıyordu. Eski sistemin; suistimal, kayıt dışılık ve stok manipülasyonu risklerini artırdığı yönünde yoğun eleştiriler oluşmuştu. 2018'den itibaren sistemi değiştirdiler, çiftçiye e-voucher verildi, o voucher'ı bayide harcadığında devlet farkı bayiye ödeniyor. Çiftçi kimliğiyle işlem yapıyor, takip edilebiliyor.

Brezilya — PRONAF Kredi (Ulusal Aile Çiftçiliğini Güçlendirme Programı) + Tedarikçi Anlaşması

Küçük aile çiftçilerini desteklemek, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla 1990'larda oluşturulan en kapsamlı tarımsal kredi ve destek sistemi. Küçük çiftçiye düşük faizli kredi veriliyor ama bu para çiftçinin serbest hesabına düşmüyor. Anlaşmalı kooperatif veya bayide kullanılmak üzere kilitli tutuluyor. Devlet faiz farkını doğrudan bankaya ödüyor, çiftçi sadece düşük faizle karşılaşıyor.

AB — Ortak Tarım Politikası (OTP) Girdi Desteği

AB'de bazı üye ülkeler girdi desteklerini çiftçiye nakit vermek yerine onaylı tedarikçilerden alınan faturaya karşılık geri ödeme şeklinde yapıyor. Fransa ve Hollanda'da bu model aktif.

Türkiye'de benzer bir şey var mı?

Kısmen var. Tarım Kredi Kooperatifleri zaten bu mantıkla çalışıyor. Çiftçi kooperatiften gübre alıyor, kooperatif devlet destekli fiyatla satıyor. Ama pratikte iki sorun var: Kooperatif üyeliği yaygın değil, ve genellikle vadeli ve kampanyalı ürünlerde avantajlıyken, peşin alımlarda piyasa fiyatları zaman zaman daha düşük olabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Odaları Birliği'nin 2025 sonu 2026 başı paylaşımlarına dayalı verilerine bakıldığında; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının, 2025-2026 dönemi itibarıyla 2.3 milyondan fazla, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yaklaşık 800 bin ile 1 milyon arasında çiftçi ortağına sahip olduğu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 760'tan fazla odaya kayıtlı çiftçi sayısının 5 milyonun üzerinde olduğu görülüyor.

Devlet destekleri doğrudan tedarik zincirine değil, üretici adına tanımlanan kontrollü kilitli tarım kartlarına yüklenebilir. Bu kartlar yalnızca anlaşmalı kooperatif ve bayilerde, tarımsal girdi alımında kullanılabilir. Böylece destek üretim içinde kalırken, kaynakların amaç dışı kullanım riski de azaltılmış olur

- Tarım arazisi statüsü anayasal güvenceye alınmalı. Türkiye her on yılda bir tarım arazilerini eritiyor; sanayi alanı, konut projesi, AVM oluyor. Verimli tarım toprağı bir kez betonlanınca geri dönmüyor. Birinci sınıf tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, gelecek nesiller açısından önemli bir kaynak kaybı anlamına geliyor. Bu yasak mevzuatta yer alsa da uygulamada çeşitli istisnalar ve tartışmalar gündeme gelebiliyor. Denetim mekanizması bağımsız ve dişli olmalı.

- Köyde kalana değil, köyde üretime teşvik verilmeli. "Genç çiftçi desteği" adı altında verilen ödemeler büyük çoğunlukla köyde kalma teşviki değil, bu desteklerin bir bölümünün üretim dışında kullanıldığına dair eleştiriler de bulunuyor. Bunun yerine "ilk beş yıl vergi muafiyeti + kooperatife bağlı olma koşuluyla uzun vadeli düşük faizli arazi kredisi" paketi, gerçekten tarımla geçimini sağlamak isteyen genci kırsalda tutabilir.

- Kooperatifler et ve kemik kazanmalı.

Kooperatiflerin gerçek ekonomik aktörlere dönüşmesi gerekiyor. Türkiye’de birçok tarım kooperatifi sınırlı sermaye, düşük organizasyon kapasitesi ve zayıf pazarlık gücü nedeniyle etkili çalışamıyor. Oysa dünyadaki başarılı tarım modellerinin önemli kısmı güçlü kooperatif yapıları üzerine kurulu.

Hollanda gibi ülkelerde çiftçinin pazara erişimi bireysel değil, büyük ölçüde kooperatifler aracılığıyla sağlanıyor; depolama, işleme, lojistik ve ihracat kolektif biçimde yürütülüyor. Bu sayede küçük üretici bile küresel ölçekte rekabet edebiliyor. Türkiye’de Kooperatifler güçlenmeden ve gerçek bir aktöre dönüşmeden tarımda verimlilik ve gelir istikrarı sağlamak zor görünüyor.

Bunların hepsi yapılabilir. Kaynak yetersizliği gerekçesi, mevcut kaynakların etkin kullanımı tartışmasını ortadan kaldırmıyor. Çünkü harcanan kaynakların ne kadarının doğrudan üretime ve verimliliğe yansıdığı hâlâ tartışma konusu. Tarımın geleceği kürsülerde değil, sahada belirleniyor. Ve o tarlada ne yazıldığını anlamak için kürsüden değil, çiftçinin yanına gidip oturmak lazım.

Bunu yapacak bir bakan, on törenin önüne geçer.

Velhasıl

Çiftçi; hava durumundan çok politika belirsizliğiyle mücadele ediyor.