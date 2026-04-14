DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir çiftçiyle yaptığı sohbetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ekonomik sıkıntılarını dile getiren çiftçinin sözlerine yanıt veren Babacan, geçmiş dönemle kıyas yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çiftçi, yaşadığı ekonomik zorlukları anlatarak üretim koşullarının giderek ağırlaştığını ifade etti. Kuraklık ve don olaylarının verimi düşürdüğünü belirten çiftçi, “Bilmiyorum artık biz ne yapacağız? Biz bittik yani, onlar zenginleşiyor, biz daha fakirleşiyoruz” ” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Babacan ise memleketin kaynaklarının doğru kullanılmadığını savunarak, ekonomik sorunların temelinde yanlış harcamaların yattığını belirtti. “Memleketin kaynakları doğru yerlere harcanırsa ülke düzelir. Bu kadar basit” diyen Babacan, kaynakların faiz yükü nedeniyle etkin kullanılmadığını ifade etti.

Geçmiş dönemle ilgili de değerlendirmede bulunan Babacan, “Bizim dönemimizde daha iyiydi, memnunduk” dedi. Babacan, ilerleyen süreçte daha iyi bir tablo oluşacağına inandığını belirterek, “Daha iyisi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.