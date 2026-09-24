Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede

Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon dünyasında kartları yeniden dağıtacak amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’i tanıttı.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 1

Devasa bataryası, Qualcomm’un en gelişmiş işlemcileri, donanım tabanlı gizlilik ekranı ve ikonik şeffaf tasarımıyla dikkat çeken seri, Çin'de ön siparişe açıldı.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 2

XIAOMI 18 PRO SERİSİNDE KAMERA VE EKRAN TEKNOLOJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Her iki model de Leica iş birliğiyle geliştirilen iddialı bir üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 200 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 200 MP periskop telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 3

Telefoto lensteki çift gruplu kayar odaklama tasarımı, 12 cm’ye kadar yakın makro çekim yapılmasına olanak tanıyor. Ön tarafta ise 50 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 4

Arka panelde yer alan 2.86 inçlik 120Hz yapay zeka destekli OLED ekran, ana kamerayla yüksek kaliteli özçekimler yaparken vizör işlevi görüyor.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 5

Cihazların ön yüzünde ise 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen, donanım seviyesinde akıllı gizlilik desteği sunan 120Hz LTPO Super Pixel 2.0 paneller kullanılıyor.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 6

DEV BATARYA VE YENİ NESİL SNAPDRAGON GÜCÜ

Gücünü amiral gemisi işlemcilerden alan seride Xiaomi 18 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile gelirken; Xiaomi 18 Pro Max ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 çipinden besleniyor.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 7

Xiaomi 18 Pro modelinde 7.000 mAh, Pro Max versiyonunda ise sektör standartlarını zorlayan 8.500 mAh kapasiteli devasa bir pil tercih edilmiş.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 8

Her iki cihaz da 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca marka, Mi 10 Ultra modelinden hatırlanan ikonik şeffaf arka tasarımı "Satellite" sürümüyle yeniden kullanıcılara sunuyor.

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 9

XIAOMI 18 PRO VE 18 PRO MAX FİYATLARI

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 10

Çin pazarında ön siparişleri başlayan serinin küresel pazarlara da sunulacağı açıklandı. Modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde sıralandı:

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 11

Xiaomi 18 Pro

12GB + 256GB: 5.999 CNY (895 $)
12GB + 512GB: 6.999 CNY (1.044 $)
16GB + 512GB: 7.999 CNY (1.194 $)
16GB + 1TB: 8.999 CNY (1.343 $)

Xiaomi 18 Pro Max

12GB + 256GB: 6.999 CNY (1.045 $)
12GB + 512GB: 7.999 CNY (1.193 $)
16GB + 512GB: 8.999 CNY (1.343 $)
16GB + 1TB: 9.999 CNY (1.492 $)
16GB + 1TB Şeffaf (Satellite) Sürüm: 10.999 CNY (1.641 $)

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Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede - Resim: 12

XIAOMI 18 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.9 inç, 2624 x 1208, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz, 4000 nit
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
RAM / Depolama: 12GB/16GB LPDDR5X RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
Arka Kamera: 200MP Ana + 200MP Telefoto (3.2x Optik Zoom) + 50MP Ultra Geniş
Ön Kamera: 50MP
Batarya: 8.500 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz)
İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 4
Diğer Özellikler: IP68/IP69 su dayanıklılığı, Üçlü hoparlör, Ultrasonik parmak izi okuyucu

XIAOMI 18 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.4 inç, 2436 x 1220, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz, 4000 nit
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
RAM / Depolama: 12GB/16GB LPDDR5X RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
Arka Kamera: 200MP Ana + 200MP Telefoto + 50MP Ultra Geniş
Ön Kamera: 50MP
Batarya: 7.000 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz)
İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 4

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