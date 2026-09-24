Çift 200 MP Leica kameralı Xiaomi 18 Pro Max sahnede

XIAOMI 18 PRO SERİSİNDE KAMERA VE EKRAN TEKNOLOJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Her iki model de Leica iş birliğiyle geliştirilen iddialı bir üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 200 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 200 MP periskop telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor.