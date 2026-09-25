10. Leandro Trossard (Beşiktaş) | 28.7 milyon euro
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti
İsviçre merkezli futbol veri kurumu CIES Futbol Gözlemevi, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Mason Greenwood, Victor Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti. İşte CIES verilerine göre Süper Lig'in güncel piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusu...Furkan Çelik
Haberi Paylaş
1 10
9. Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | 29 milyon euro
2 10
8. Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) | 29.7 milyon euro
3 10
7. Deniz Gül (Galatasaray) | 30 milyon euro
4 10
6. Ernest Poku (Beşiktaş) | 32.6 milyon euro
5 10
5. Rafael Leao (Galatasaray) | 33.4 milyon euro
6 10
4. Orkun Kökçü (Beşiktaş) | 34.1 milyon euro
7 10
3. Aleksey Batrakov (Galatasaray) | 42.9 milyon euro
8 10
2. Victor Osimhen (Galatasaray) | 50.6 milyon euro
9 10
1. Mason Greenwood (Fenerbahçe) | 61 milyon euro
10 10