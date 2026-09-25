Yeniçağ Gazetesi
25 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti

CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti

İsviçre merkezli futbol veri kurumu CIES Futbol Gözlemevi, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Mason Greenwood, Victor Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti. İşte CIES verilerine göre Süper Lig'in güncel piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusu...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 1

10. Leandro Trossard (Beşiktaş) | 28.7 milyon euro

1 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 2

9. Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | 29 milyon euro

2 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 3

8. Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) | 29.7 milyon euro

3 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 4

7. Deniz Gül (Galatasaray) | 30 milyon euro

4 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 5

6. Ernest Poku (Beşiktaş) | 32.6 milyon euro

5 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 6

5. Rafael Leao (Galatasaray) | 33.4 milyon euro

6 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 7

4. Orkun Kökçü (Beşiktaş) | 34.1 milyon euro

7 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 8

3. Aleksey Batrakov (Galatasaray) | 42.9 milyon euro

8 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 9

2. Victor Osimhen (Galatasaray) | 50.6 milyon euro

9 10
CIES Süper Lig'i güncelledi: Greenwood Osimhen'i geçerek zirveye yerleşti - Resim: 10

1. Mason Greenwood (Fenerbahçe) | 61 milyon euro

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro