Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesinde şiddetli yağışlar, ilçe merkezinden geçen derenin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle 150’yi aşkın konut, dükkan ve depo sular altında kalırken, çok sayıda araçta da hasar meydana geldi.

Afetin ardından bölgede geniş çaplı bir temizleme seferberliği başlatıldı. Sel sularının Karadeniz’e taşıdığı çamur tabakası sebebiyle iki gün boyunca kıyı şeridini kullanamayan ilçe sakinleri, kirliliğin azalmasıyla birlikte soluğu denizde aldı. Sahil boyunca belediye ve idari ekiplerin bakım-onarım faaliyetleri sürerken, vatandaşlar çamurdan arınan denizde yüzmeye başladı.