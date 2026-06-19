Kaza, gece saatlerinde Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
AĞAÇLAR BARİYER GÖREVİ GÖRDÜ
Kazanın yaşandığı bölgede yol kenarında bulunan ağaçlar, hafif ticari aracın metrelerce derinlikteki uçuruma düşmesini engelleyerek olası bir facianın önüne geçti. Ağaçlara takılarak durabilen araçta sürücü B.Y. yaralandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü B.Y.'ye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla hızlıca Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.