Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, dere kenarındaki otları biçtiği sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

Düşme esnasında başını taşa çarpan muhtarı gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği detaylı tahkikatın ardından, Temur'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından muhtarın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Meydana gelen acı olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.