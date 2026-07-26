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Kaynak: AA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeniden etkili olan yağışlar, su taşkınlarına neden oldu. Debisi yükselen Kuz Deresi'nin sürüklediği balçık, odun ve çeşitli atıklar ilçe merkezine kadar ulaştı.

LİMAN VE BALIKÇI BARINAĞI ETKİLENDİ

Su taşkınları nedeniyle Cide Limanı ile Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı tekneleri ve özel tekneler olumsuz etkilendi. Taşkınların ardından balıkçı barınağı balçık, odun ve çeşitli atıklarla kaplandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sabahın erken saatlerinde su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezinde ekipler tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Taşkınların bıraktığı balçık ve atıkların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Yoğun yağışların etkisiyle derelerden taşınan çamur nedeniyle Karadeniz'in Cide kıyı şeridi de kahverengiye büründü. Yetkililer bölgede olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.