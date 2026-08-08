Çiçek Pasajı'nın yeni görüntüsü tartışma yarattı: Tarihi yapı reklamlarla kaplandı

'TARİHİ DOKUYLA UYUMLU REKLAM PANOLARI OLMALI'

İstiklal Caddesi'nde yürürken binayı gören Yusuf Daşdemir, "Tarihi yapılarımızın korunması için ben kişisel olarak bu tür uygulamalara karşıyım. Reklamlardaki renkler, oradaki doğal güzellikleri, tarihi mimari estetik yapıları kapatıyor. Tabii bu renkler de yapıyı bozuyor. Bu olmamalı, karşıyım." dedi. Serdilan Berta ise, "Çiçek Pasajı’nın dış mimarisindeki reklamların İstiklal hikâyelerine uygun olmadığını düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü oluşumlar var fakat Çiçek Pasajı’nın son hâlinin gerçekten üzücü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tarihi açıdan ve turistik açıdan da uygun olmadığını düşünüyorum ve desteklemiyorum" diye konuştu. Vural Bıyık ise, "Sadece Çiçek Pasajı değil, bütün İstiklal Caddesi genelinde tarihi dokuya uyumlu reklam panoları olması gerekiyor ama buna kimse uymuyor. Çiçek Pasajı’nda da uyulmuyor. Reklam panolarının tarihi binayla daha uyumlu olmasını beklerim ve isterim" dedi.