Bitkiler ve rengarenk çiçekler, birçok kişinin evlerini ve iş yerlerini süslüyor. Ancak bazen yanlış bakım nedeniyle çiçekler soluyor, bitkiler ölüyor. Bu sebeple, bakımı çok kolay bitkiler, vatandaşlar tarafından özellikle tercih ediliyor. İşte bakımı çok kolay olan, uzun ömürlü 10 bitki…
Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız
Evine biraz yeşillik katmak istiyor ama "Ben bitki yaşatamam" diye düşünüyorsan yalnız değilsin. Neyse ki öyle bitkiler var ki, günlerce hatta haftalarca ilgilenmesen bile yaşamaya devam ediyor. İşte bakımı en kolay, görünümü en etkileyici 10 bitki…Mina Kaymakçı
1. Paşa Kılıcı
Bitki denince akla gelen en dayanıklı türlerden biri. Az ışıkta da yaşayabiliyor, sık sulama istemiyor. Yeni başlayanların ilk tercihi olmasının nedeni tam da bu.
2. Zamia
Parlak yapraklarıyla bulunduğu ortama lüks bir hava katıyor. Üstelik toprağı tamamen kuruyana kadar sulamanıza bile gerek kalmıyor.
3. Aloe Vera
Hem dekoratif hem de pratik. Etli yapraklarında su depoladığı için uzun süre susuz kalabiliyor. Bakımı en zahmetsiz bitkilerden biri.
4. Deve Tabanı
Sosyal medyada en çok paylaşılan salon bitkileri arasında yer alıyor. Doğrudan güneş istemiyor ve doğru ortamda hızla büyüyor.
5. Kurdele Çiçeği
Evde bitki yetiştirmeye başlamak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Kısa sürede gelişiyor ve kolayca çoğaltılabiliyor.
6. Salon Sarmaşığı
Bulunduğu köşeye doğal bir görünüm kazandırıyor. Çok fazla bakım istememesi en büyük avantajlarından biri.
7. Yeşim Bitkisi
"Para ağacı" olarak da tanınan bu bitki, az suyla uzun yıllar yaşayabiliyor. Şık görünümüyle çalışma masalarının da favorisi.
8. Barış Çiçeği
Beyaz çiçekleriyle dikkat çeken bu bitki, evin havasını değiştiren türler arasında gösteriliyor. Düzenli ama ölçülü sulama yeterli oluyor.
9. Kaktüs
Bakımı en kolay bitkiler listesi onsuz düşünülemez. Haftalarca su istememesi nedeniyle yoğun yaşam temposuna sahip kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor.
10. Sukulent
Küçük boyutları, farklı şekilleri ve zahmetsiz bakımıyla son yılların en popüler ev bitkileri arasında yer alıyor. Bir kez alanların vazgeçemediği türlerden biri.