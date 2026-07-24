Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız

Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız

Evine biraz yeşillik katmak istiyor ama "Ben bitki yaşatamam" diye düşünüyorsan yalnız değilsin. Neyse ki öyle bitkiler var ki, günlerce hatta haftalarca ilgilenmesen bile yaşamaya devam ediyor. İşte bakımı en kolay, görünümü en etkileyici 10 bitki…

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 1

Bitkiler ve rengarenk çiçekler, birçok kişinin evlerini ve iş yerlerini süslüyor. Ancak bazen yanlış bakım nedeniyle çiçekler soluyor, bitkiler ölüyor. Bu sebeple, bakımı çok kolay bitkiler, vatandaşlar tarafından özellikle tercih ediliyor. İşte bakımı çok kolay olan, uzun ömürlü 10 bitki…

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 2

1. Paşa Kılıcı
Bitki denince akla gelen en dayanıklı türlerden biri. Az ışıkta da yaşayabiliyor, sık sulama istemiyor. Yeni başlayanların ilk tercihi olmasının nedeni tam da bu.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 3

2. Zamia
Parlak yapraklarıyla bulunduğu ortama lüks bir hava katıyor. Üstelik toprağı tamamen kuruyana kadar sulamanıza bile gerek kalmıyor.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 4

3. Aloe Vera
Hem dekoratif hem de pratik. Etli yapraklarında su depoladığı için uzun süre susuz kalabiliyor. Bakımı en zahmetsiz bitkilerden biri.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 5

4. Deve Tabanı
Sosyal medyada en çok paylaşılan salon bitkileri arasında yer alıyor. Doğrudan güneş istemiyor ve doğru ortamda hızla büyüyor.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 6

5. Kurdele Çiçeği
Evde bitki yetiştirmeye başlamak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Kısa sürede gelişiyor ve kolayca çoğaltılabiliyor.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 7

6. Salon Sarmaşığı
Bulunduğu köşeye doğal bir görünüm kazandırıyor. Çok fazla bakım istememesi en büyük avantajlarından biri.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 8

7. Yeşim Bitkisi
"Para ağacı" olarak da tanınan bu bitki, az suyla uzun yıllar yaşayabiliyor. Şık görünümüyle çalışma masalarının da favorisi.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 9

8. Barış Çiçeği
Beyaz çiçekleriyle dikkat çeken bu bitki, evin havasını değiştiren türler arasında gösteriliyor. Düzenli ama ölçülü sulama yeterli oluyor.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 10

9. Kaktüs
Bakımı en kolay bitkiler listesi onsuz düşünülemez. Haftalarca su istememesi nedeniyle yoğun yaşam temposuna sahip kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor.

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Çiçek bakamıyorum diyenler buraya: Bu 10 bitkiyi öldürmek neredeyse imkansız - Resim: 11

10. Sukulent
Küçük boyutları, farklı şekilleri ve zahmetsiz bakımıyla son yılların en popüler ev bitkileri arasında yer alıyor. Bir kez alanların vazgeçemediği türlerden biri.

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