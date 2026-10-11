Yeniçağ Gazetesi
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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı

Afrika Boynuzu’ndan Körfez ülkelerine geçmeye çalışan insanları taşıyan bir tekne Cibuti açıklarında battı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, faciada 15'i çocuk olmak üzere en az 109 kişinin yaşamını yitirdiği, 116 kişinin ise denizde kaybolduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 1

Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında 305 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 15'i çocuk 109 kişinin hayatını kaybettiğini, 116 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 2

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 8-9 Ekim gecesi Cibuti'den Yemen'e gitmekte olan bir teknenin Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında batması sonucu meydana geldi.

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 3

305 kişiyi taşıyan teknenin batması üzerine başlatılan arama çalışmalarında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 4

Yaşamını yitiren çocukların 9'unun kız, 6'sının ise erkek çocuğu olduğu belirtilirken, 52 erkek ve 42 kadının da cansız bedeninin denizden çıkarıldığı kaydedildi. Kazada 116 kişinin ise denizde kaybolduğu aktarıldı.

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 5

80 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Açıklamada, kazadan 80 kişinin sağ kurtarıldığı ve tamamının Etiyopya uyruklu olduğu bildirildi. IOM'nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde 64 kazazedeye barınma, gıda, sağlık ve psikososyal destek sağlandığı ifade edildi. Cibuti makamlarının kayıp kişilere ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 6

IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, yaşanan can kayıplarının ardından yerel makamlarla acil yardım sağlandığını belirterek, olayın Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşılaştığı riskleri bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 7

Açıklamada ayrıca, 2025 yılında bu rota üzerinde 900'den fazla göçmenin öldüğü veya kaybolduğu, 2026 yılının mart ayındaki tekne kazasında ise 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 45 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 8
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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 9
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Cibuti açıklarında battı: Umut yolculuğu mezara dönüştü: İçerisinde 305 kişi vardı - Resim: 10
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