ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Ortadoğu sorumlularından Graham E. Fuller'in Kanada'da 29 Ocak'ta 89 yaşında öldüğü öğrenildi. FETÖ destekçisi olan Fuller, Fethullah Gülen'in ABD'de kalıcı oturum alabilmesi için referans mektubu yazan isimler arasında yer almıştı.

RAPORU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye için geliştirdiği "ılımlı İslam" yaklaşımı ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) tartışmalarıyla sıkça gündeme gelen Fuller'in "The Prospect for Islamic Fundamentalism in Turkey" (Türkiye'de İslam Köktenciliğinin Geleceği) başlıklı raporu da dikkat çekmişti. Bu raporda, Türkiye'deki İslamcı hareketlerin demokratik sistem içinde yer almasının, ülkeyi İran modeline alternatif bir örnek haline getirebileceğini savunmuştu.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Ayrıca, Fuller hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle 1 Aralık 2017'de Türkiye'de yakalama kararı çıkartılmıştı. Kızına "Ankara" adını verdiği bilinen Fuller, emekliliğinden sonra akademik çalışmalarını ve yazarlık faaliyetlerini sürdürdü. Fuller'in "Yeni Türkiye Cumhuriyeti", "İslamsız Dünya", "Siyasal İslamın Geleceği", "Türkiye ve Arap Baharı" gibi eserlerinin yanı sıra, Henri Barkey ile birlikte kaleme aldığı "Türkiye’nin Kürt Meselesi" başta olmak üzere pek çok kitabı bulunmaktadır.