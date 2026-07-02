Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de Brown Üniversitesi tarihçisi Stephen Kinzer ile araştırmacı gazeteci Tom O'Neill'in 30 Haziran'da Temsilciler Meclisi Denetim Kurulu'nda yaptığı açıklamalar, CIA'in geçmişte yürüttüğü öne sürülen MKUltra projesini yeniden gündeme taşıdı.

Kinzer, CIA'in 1953 yılında Sovyetler Birliği ve Çin'in beyin yıkama tekniklerine karşı başlattığı belirtilen MKUltra kapsamında insanların zihinlerini ve davranışlarını kontrol etmeye yönelik yöntemler kullandığını iddia etti.

"HALÜSİNOJEN MADDELER, PSİKOLOJİK İŞKENCE VE ÖLÜMCÜL DENEYLER" İDDİASI

Yapılan açıklamalara göre CIA'in proje kapsamında bazı kişilere bilgileri dışında halüsinojen maddeler verdiği, mahkûmlar üzerinde uyuşturucu deneyleri yürüttüğü, hafızayı etkilemeye yönelik çalışmalar yaptığı ve çeşitli psikolojik yöntemler uyguladığı öne sürüldü.

İddialarda, deneylerde mahkûmlar, akıl hastaları, uyuşturucu bağımlıları, askerler ve bazı sivil vatandaşların kullanıldığı, bu süreçte hayatını kaybeden kişilerin de bulunduğu ileri sürüldü.

YAPAY ZEKA VE SİBER TEKNOLOJİ UYARISI

Araştırmacı gazeteci Tom O'Neill, CIA'in geçmişteki tartışmalı deneylerinin günümüzde de farklı yöntemlerle devam ediyor olabileceğini öne sürdü.

Stephen Kinzer ise yaptığı açıklamada, geçmişte yaşandığı iddia edilen olayların mağdurlarının yakınlarının hâlâ hesap sorulmasını istediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"İstihbarat servisleri bugün siber teknoloji ve yapay zekâdaki ilerlemeler sayesinde 1950'lerde hayal bile edilemeyecek kadar zihin kontrolü sağlıyor olabilir."

Bu değerlendirme, Kinzer'in kişisel görüşü ve iddiası olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

"GECE YARISI ZİRVESİ OPERASYONU" İDDİASI

Açıklamalarda, CIA'in "Gece Yarısı Zirvesi Operasyonu" olarak bilinen faaliyet kapsamında, deneylerden habersiz kişilerin çeşitli yöntemlerle güvenli evlere veya genelevlere yönlendirildiği, burada halüsinojen maddelere maruz bırakıldığı ve gizlice gözlemlendiği de iddia edildi.

Ayrıca bazı hastanelerin finanse edildiği, hastalar üzerinde rızaları olmadan elektroşok, hipnoz, duyusal yoksunluk ve psikolojik işkence gibi yöntemlerin uygulandığının öne sürüldüğü aktarıldı.

DR. FRANK OLSON'IN ÖLÜMÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Kinzer ve O'Neill, 1953 yılında New York'ta bir otelin penceresinden düşerek yaşamını yitiren bilim insanı Dr. Frank Olson'un ölümüne ilişkin resmi kayıtlarda yer alan intihar değerlendirmesine de itiraz etti.

İkilinin iddiasına göre Olson, CIA'in biyolojik silah programları ile MKUltra kapsamında yürütülen faaliyetleri kamuoyuna açıklamayı planladığı için öldürüldü. Ancak bu iddia, resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi niteliği taşımıyor.

Son dönemde yapılan açıklamalarla birlikte, CIA'in geçmişte yürüttüğü tartışmalı projeler ve bunların günümüzde farklı teknolojilerle sürdürülüyor olabileceğine yönelik iddialar yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.