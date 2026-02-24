ABD ve İran arasında gerilimler artmaya devam ederken, bire taraftan da müzakere görüşmeleri sürüyor.

CIA, İranlılara nasıl güvenli şekilde iletişime geçebileceğini öğreten bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, “CIA sesinizi duyabiliyor ve size yardımcı olmak istiyor. Sanal ortamda güvenli bir şekilde nasıl iletişime geçeceğinize dair kılavuz aşağıda” sözleri sarf edildi.

Paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

İşte CIA tarafından paylaşılan video:

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden barış görüşmelerine rağmen, İran'a yönelik sert açıklamalarına devam ediyor. Trump, "İran'la savaşa karşı olduğu" iddia edilen Caine için "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir." yorumunu yaptı.