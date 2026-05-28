Amerika Birleşik Devletleri’nde istihbarat dünyasını sarsan bir yolsuzluk ve hırsızlık davası federal mahkemeye taşındı. ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, eski bir üst düzey CIA yetkilisi olan David Rush, "kamu parasını çalmak" suçlamasıyla geçen hafta düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

OPERASYONLA ELE GEÇİRİLEN SERVET

Soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanının mahkeme kayıtlarına geçen ifadesine göre; David Rush, görevi kapsamında "işle ilgili harcamalar" gerçekleştireceğini beyan ederek yüksek miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talebinde bulundu ve bu kaynakları teslim aldı.

Yetkililerin 18 Mayıs'ta Rush'ın ikametgahında gerçekleştirdiği aramalarda ele geçirilenler ise adeta bir servet değerinde. Yapılan aramada piyasa değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon ABD doları nakit para ve 35 adet lüks saat bulunarak el konuldu.

FONLARIN AMACI BİLİNMİYOR

Eski istihbaratçının bu devasa fonları ve altınları tam olarak ne amaçla kullanmayı planladığı henüz netlik kazanmadı. Ancak çalınan kamu kaynaklarının bir bölümünün, Rush'ın ofisine yakın bir konumda yer alan kiralık bir depoda gizlendiği tespit edildi.

CIA'deki resmi görevinden ne zaman ayrıldığına dair detaylı bir bilgi paylaşılmayan David Rush'ın, federal mahkemedeki ilk duruşmasının yarın yapılması bekleniyor.