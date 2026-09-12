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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 11 Eylül 2001 saldırılarından önce Beyaz Saray’a sunulan ve El Kaide tehdidine ilişkin değerlendirmeler içeren Başkanlık Günlük Brifinglerinin gizliliğini kaldırdı.

CIA tarafından 11 Eylül 2026’da yayımlanan belge koleksiyonunda 71 istihbarat bilgisi yer aldı. CIA, bunun 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı Başkanlık Günlük Brifinglerine ilişkin bugüne kadarki en geniş kapsamlı belge açıklaması olduğunu duyurdu.

Belgeler 1998 yılından başlayarak saldırıların hemen sonrasına kadar uzanıyor ve CIA’nın Usame bin Ladin ile El Kaide’nin ABD’ye yönelik planlarına ilişkin dönemin başkanlarına aktardığı istihbaratı gözler önüne seriyor.

“PATLAYICI YÜKLÜ UÇAK” UYARISI

Belgelerdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, 10 Eylül 1998 tarihli istihbarat notunda yer aldı.

Dönemin Başkanı Bill Clinton’a sunulan brifingde, Bin Ladin bağlantılı bir grubun ABD'deki bir kente yönelik saldırıda “patlayıcı yüklü bir uçak” kullanabileceğine ilişkin istihbarata yer verildi.

CIA arşivinde ayrıca 4 Aralık 1998 tarihli, “Bin Ladin ABD uçaklarını kaçırmaya ve başka saldırılara hazırlanıyor” başlıklı bir başka değerlendirme de bulunuyor. Belgeler, uçak kaçırma ihtimalinin saldırılardan yaklaşık üç yıl önce istihbarat gündemine girdiğini gösteriyor.

SALDIRIDAN BİR AY ÖNCE KRİTİK BRİFİNG

Koleksiyondaki en önemli belgelerden biri ise 6 Ağustos 2001 tarihinde Başkan George W. Bush'a sunulan “Bin Ladin ABD'yi vurmaya kararlı” başlıklı Başkanlık Günlük Brifingi.

Brifingde El Kaide mensuplarının yıllardır ABD’de bulunduğu veya ülkeye seyahat ettiği, örgütün saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapılanmasına sahip olabileceği değerlendirildi.

Dönemin FBI verilerinde de ülkedeki bazı faaliyetlerin uçak kaçırma veya başka tür saldırı hazırlıklarıyla uyumlu olabileceğine dikkat çekildiği belirtildi.

Ancak CIA aynı belgede, eldeki bazı tehdit bilgilerinin doğrulanamadığını da kayda geçirdi. Bu durum, istihbaratın ciddi bir tehdide işaret etmesine rağmen yaklaşan saldırının zamanı, hedefleri ve uygulanış biçiminin ortaya çıkarılamadığını gösteriyor.





YILLAR BOYUNCA PEŞ PEŞE UYARILAR

Açıklanan belgelerde şu bilgiler yer aldı:

“Bin Ladin ABD içinde saldırılar planlıyor” başlıklı 3 Temmuz 1998 tarihli rapor, “Amerikalılar ABD ve Avrupa'da artan terör tehdidiyle karşı karşıya” değerlendirmesi, El Kaide'nin kimyasal ve biyolojik silahlara yönelik ilgisine ilişkin raporlar ve Temmuz-Ağustos 2001 döneminde yeni saldırı planlarına işaret eden istihbarat notları.

CIA kayıtları, tehdit seviyesinin saldırılara yaklaşılırken giderek daha fazla gündeme geldiğini ancak istihbarat kurumlarının farklı bilgi parçalarını 11 Eylül planını ortaya çıkaracak şekilde bir araya getiremediğini gösteriyor.

11 EYLÜL'DEN SONRA GELEN İLK RAPOR DA AÇIKLANDI

Koleksiyondaki son belge ise saldırılardan bir gün sonra, 12 Eylül 2001'de hazırlanan dört sayfalık “Bin Ladin'in İzleri” başlıklı durum raporu.

CNN’in aktardığına göre bu raporda Kandahar merkezli bir Arap kaynağın saldırıların yaklaşık iki yıllık bir hazırlığın sonucu olduğu yönündeki değerlendirmesine yer veriliyor.





CIA: EN KAPSAMLI AÇIKLAMA



CIA Direktörü John Ratcliffe, 71 belgenin yayımlanmasını kurumun 11 Eylül’e ilişkin bugüne kadarki en büyük Başkanlık Günlük Brifingi açıklaması olarak nitelendirdi.

CIA açıklamasına göre gizliliği kaldırılan belgeler, kurumun El Kaide tehdidini nasıl değerlendirdiğini ve Bin Ladin'in saldırı planlarına ilişkin ABD yönetimini nasıl uyarmaya çalıştığını ortaya koyuyor.





Belgeler, 11 Eylül saldırılarının ayrıntılarının önceden bilindiğini göstermiyor. Buna karşılık El Kaide'nin ABD topraklarını hedef alma niyeti, uçak kaçırma ihtimali ve ABD içinde saldırı olasılığına ilişkin uyarıların saldırılardan yıllar önce en üst düzey yönetime ulaştığını belgeliyor.