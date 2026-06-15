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Kaynak: AA

France Culture radyosuna konuşan Lagarde, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ateşkesin, küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Lagarde, bunun dünya ekonomisi için olumlu bir gelişme olacağını vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI ENERJİ PİYASALARI İÇİN KRİTİK

Lagarde, söz konusu gelişmenin önümüzdeki günlerde atılacak somut adımlar ve iyi niyet muhtırasının imzalanmasıyla teyit edilmesi halinde son derece olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenerek yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılmasının enerji sevkiyatını rahatlatacağını kaydeden Lagarde, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin azalabileceğine dikkat çekti.

ECB ÇEKİRDEK ENFLASYONU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yüksek enerji maliyetlerinin artık yalnızca enerji sektörünü değil, ekonominin geneline yayılan bir etki yarattığını ifade eden Lagarde, enflasyonun dolaylı etkilerinin son haftalarda daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Lagarde, özellikle ücret artışları gibi ikinci tur enflasyon etkilerinin ortaya çıkmasının merkez bankaları açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirterek, "Bu tür etkileri hissettiğimiz anda gerekli tedbirleri almak zorundayız. Bu nedenle çekirdek enflasyon göstergelerini yakından izliyoruz" dedi.

ECB FAİZ ARTIRIMINA GİTMİŞTİ

Avrupa Merkez Bankası, 11 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,0 seviyesinden yüzde 2,25'e yükseltmişti.

Böylece ECB, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon üzerindeki baskısını sınırlamak amacıyla para politikasını sıkılaştıran ilk büyük merkez bankası olmuştu.

AVRO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE

ECB'nin faiz artırımı kararında, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun bankanın yüzde 2'lik orta vadeli hedefini belirgin şekilde aşması etkili oldu.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde ECB'nin önümüzdeki dönemde de enflasyon görünümünü yakından takip ederek yeni politika adımları değerlendirebileceğini belirtiyor.