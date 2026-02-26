Aksiyon sinemasının kült yapımlarından Büyük Hesaplaşma 2 için yürütülen çalışmalar netleşmeye başladı. Uzun süredir projede Leonardo DiCaprio ve Christian Bale gibi yıldız isimlerin yer alacağı konuşuluyordu. İlk resmi doğrulama ise Bale’den geldi. Gazeteci Jake Hamilton’ın paylaştığı bilgilere göre Bale, Fox 32 News’e verdiği röportajda Michael Mann’in yeni projesi için yakında Chicago’da çekimlere başlayacaklarını açıkladı.

Bu yapım, Bale ile Mann’i 2009 tarihli Public Enemies’ten sonra yeniden buluşturacak. O filmde FBI ajanı Melvin Purvis’i canlandıran Bale, yönetmenin suç dünyasını ele alış biçimine ve detaycı çalışma tarzına aşina bir isim. Yeni projede hangi karaktere hayat vereceği henüz netleşmese de, hayranlar usta oyuncuyu bu evrende görmeye hazırlanıyor.

Michael Mann’in, yazar Meg Gardiner ile birlikte kaleme aldığı romandan uyarlanan film, klasik bir devam hikâyesi sunmayacak. Senaryo iki farklı zaman diliminde ilerleyecek: 1980’lere uzanarak karakterlerin geçmişine ışık tutacak ve 2000’lerin başına odaklanarak olayların devamını anlatacak. Hikâyenin Los Angeles dışına taşınarak Chicago’da geçmesi, filme yeni bir atmosfer kazandıracak.

Bale’in projeyi doğrulamasının ardından gözler diğer olası oyunculara çevrildi. DiCaprio’nun adı güçlü adaylar arasında geçerken, Adam Driver, Austin Butler ve Stephen Graham gibi isimlerin de kadroda yer alabileceği konuşuluyor. 2026-2027 sezonunun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan film, şimdiden büyük merak uyandırıyor.