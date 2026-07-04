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Erol Mütercimler, İzzet Çapa'nın programında CHP'nin siyasi konumu, CHP'nin Türkiye siyasetindeki yeri, muhalefetin geleceği ve olası siyasi arayışlara ilişkin görüşlerini paylaştı

'CHP VE MHP CUMHURİYETİMİZ VE DEVLETİMİZ İÇİN TEMELDİR'

Mütercimler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin mücadeleden sonra partileşmiş hali olduğunu söyleyerek, “Bir binanın çatısı dört sütun üzerinde taşınır. Bizim kendi cumhuriyetimiz ve devletimiz için bu sütunların iki tanesi temeldir; birisi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi seküler, laik ve devrimlerin temsilcisidir. Diğer taraf ise tartışılmakla birlikte Türk milliyetçiliği iddiası olan taraftır” sözlerini sarf etti.

'AKP'Yİ YARATAN KONJONKTÜR ORTADAN KALKTIĞINDA PARTİ ADALET PARTİSİ, ANAP GİBİ ORTADAN KALKACAK'

AKP’nin konjonktürel bir partisi olduğunu söyleyen Mütercimler, “Onu yaratan konjonktür ortadan kalktığında, parti de tıpkı Demokrat Parti, Adalet Partisi ve ANAP gibi ortadan kalkacak; hayatımızda olmayacak. Dolayısıyla buradaki mesele şu: Eğer siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türk siyasal yaşamından çıkartırsanız, önce Lozan'ı, ardından da bu devleti ortadan kaldırmış olursunuz. Ana sütunu kırdığınızda çatı çöker ve biter” ifadelerini kullandı.

'KENDİ İÇLERİNDE KAYIKÇI KAVGASI YAPIYORLAR' SÖZÜ ATATÜRK'ÜN MİRASINA İHANETTİR

Erdoğan’ın CHP için dün sarf ettiği, “Kendi içlerinde kayıkçı kavgası yapıyorlar” sözünü hatırlatan Mütercimler, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye bugün "kayıkçı kavgası yapılan parti" diye hitap edilmesi utanç verici bir durum ve Atatürk'ün mirasına ihanettir.

Bu kavgayı yapanların misyonunu hep söylüyorum; bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun misyonudur. Peki bu misyon ne? Erdoğan ya kendisi "Artık torunlarımla halı üzerinde trencilik oynamak istiyorum" diyerek siyasetten çekilene kadar ya da uluslararası müesses nizam buradaki düzenlemesini bitirip yeni bir aktörle yola devam etmek isteyene kadar onu Cumhurbaşkanlığı makamında tutmaktır" dedi.