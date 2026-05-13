Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken; şimdi de etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle kapatma davası riski ile karşı karşıya.

GEREKÇE BÖCEK’İN İFADELERİ

Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, adaylık için genel merkeze 1 milyon Euro verdiği iddiası kapatma davasının gerekçesini oluşturabilecek.

MAYIS SONU İŞARET EDİLİYOR

Ankara kulislerinde mutlak butlan kararının çıkabileceği ve yönetimin değişeceği beklentisi dile getirilirken, kararın mayıs ayı sonunda ya da adli tatil sonrası çıkabileceği vurgulanıyor.

YARGITAY’A BİLDİRİM

İstanbul Başsavcılığı da daha önce, İBB iddianamesindeki suçlamalar kapsamında CHP’nin seçim güvenliği ve seçmenin iradesine müdahale ettiğini öne sürmüştü. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu gereği parti kapatmaya ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunmuştu.

