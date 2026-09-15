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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV’de yayımlanan Komünist Bakış programında gazeteci İrem Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Okuyan, CHP’de yaşanan ayrışma, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi tutumu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreç ve iktidar cephesindeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“CHP BİR HİZİPLER KOALİSYONU”

CHP’nin uzun süredir farklı siyasi grupların bir arada bulunduğu bir yapı olduğunu savunan Okuyan, AKP ile CHP’nin örgütsel yapılarının farklı olduğunu ancak her iki partide de iç gerilimlerin bulunduğunu söyledi.

Kemal Okuyan, “AKP’de her şeye hâkim bir Erdoğan var ama CHP aslında bir hizipler koalisyonudur ve hizipler tanımlı değildir” ifadelerini kullandı.

CHP’deki ayrışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Okuyan, farklı siyasi ittifakların ve yeni oluşumların ortaya çıkabileceğini belirterek “Geriye dönüş yok. Bu isimler baştayken iki ekip yan yana gelmez. Farklı ittifaklar deniyorlar, farklı misyonlar var. Ama süreç bitmedi, bitmez de” dedi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarla ilişkisine ilişkin tartışmaları da değerlendiren Okuyan, doğrudan ve yazılı bir siyasi anlaşma aranmasının yanlış olduğunu savundu.

TKP Genel Sekreteri Okuyan, “Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP’yle yolu birlikte yürüyeceğiz’ diye anlaşma yapmasına gerek yok. Burada yazılı, programatik bir anlaşma yok ama Kılıçdaroğlu biliyor ki sürecin devam etmesi için iktidarın hoşuna gidecek şeyler yapması gerekiyor, yapıyor da zaten” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyasi süreç içerisinde bağımsız hareket etme imkânının daraldığını ileri süren Okuyan, “Kılıçdaroğlu şu anda girdiği yerden artık bağımsız hareket ederek çıkamaz” dedi.

“ENERJİSİNİN KAYNAĞI KİN”

Okuyan, CHP içindeki farklı eğilimlere değinirken Kılıçdaroğlu’nun siyasi motivasyonuna ilişkin de sert ifadeler kullandı:

“Kılıçdaroğlu’nun enerjisinin kaynağı bana göre kin. Kişisel bir motivasyonu var. Ama CHP bundan ibaret değil.”

CHP içerisinde Kılıçdaroğlu’nu da İmamoğlu’nu da desteklemeyen başka bir siyasi hattın bulunduğunu savunan Okuyan, bazı isimlerin partiyi “kuruluş değerlerine” döndürme arayışında olduğunu öne sürdü.

“İMAMOĞLU’NA YÖNELİK OPERASYONLAR SİYASİ”

Ekrem İmamoğlu’na ilişkin davaları da değerlendiren Okuyan, süreçlerin siyasi niteliği bulunduğunu söyledi.

“İmamoğlu’na dönük davaların ya da operasyonların siyasi olmadığını söyleyen biri Türkiye’de siyaset yapma hakkına sahip değildir. İmamoğlu’yla mücadele başka türlü yapılır” diyen Okuyan, yolsuzluk iddialarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ancak diploma ve hakaret davaları gibi başlıkların siyasi niteliğinin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.





“AMAÇ MUHALEFETİ DAĞITMAKTI”

Söyleşinin en dikkat çeken bölümünde Okuyan, iktidarın CHP’de yaşanan ayrışmadan istediği sonucu alamadığını savundu. Okuyan şunları söyledi:

“Amaç muhalefeti dağıtmaktı, dağıtırken kendileri de dağılıyorlar. Bunun iktidara yansımaması mümkün değildi.”

İktidar cephesindeki farklı açıklamalara dikkat çeken Okuyan, özellikle son dönemde yürütülen süreçlerde hükümet ve Cumhur İttifakı içinden birbiriyle çelişen mesajlar geldiğini savundu.

“CHP’Yİ DAĞITTILAR AMA RAHATLAMADILAR”

Okuyan, CHP’deki parçalanmanın iktidarı güçlendirmediği görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

“CHP’yi dağıttılar ama rahatlamadılar. İktidara yaramadı. Çok ağır bir ekonomik tablo vardı, üzerine çok kötü yönetilmiş bir ‘çözüm süreci’ eklendi. Dolayısıyla işler iktidar için iyi gitmiyor.”

AKP içerisinde de zamanla farklı siyasi odakların ortaya çıkabileceğini savunan Okuyan, partinin giderek bir “hizipler bütünü” görüntüsüne yaklaştığını ileri sürdü.

“BU ŞEKİLDE TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMEZLER”

Toplumdaki ekonomik ve siyasi gerilimlerin devam ettiğini söyleyen Okuyan, iktidarın yalnızca otoriteyi artırarak bu sorunları ortadan kaldıramayacağını ifade etti.

“Bu şekilde yönetemezler Türkiye’yi, çünkü toplumdaki tüm gerilimler olduğu gibi duruyor. Bazen toplum tepki vermese de onlar orada duruyor" değerlendirmesinde bulunan Okuyan, “AKP güçlü, evet. Ama bütün bunları yönetecek bir yapı yok. CHP’yi bölme yeteneği AKP’ye güç kattı mı, emin değilim.” ifadelerini kullandı.