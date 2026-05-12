Sosyal medya hesabından CHP'yi hedef alan paylaşımlarda bulunan, soruşturmalarda ismi geçen CHP'li isimler hakkında ahlaksız iddialar ortaya atan Tamar Tanrıyar2ın x hesabına erişim engeli getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA SÖYLEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, partilileri ve kendisine bel altı ithamlarda bulunarak ahlaksız paylaşımlarda bulunan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in özel hayatına ilişkin iğrenç paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

O videoları yayınlayan o kişi, Akın Gürlek’in sosyal medya ekran yüzüdür arkadaşlar. Her şey oradan gitmektedir. Çalışma arkadaşlarımın namusuna, benim aile hayatıma ilişkin bir deli karıyı çıkarıp o videoları çektirmektedirler. 'akpden.com'u cep telefonunun vergisi milli güvenlik sorunu diye kapatanlar o siteleri kapatmamaktadır.

AK Partili bütün milletvekillerine söylüyorum. Kendi grubunuzdaki kadın milletvekillerine yapılsa, namusu size emanet çalışma arkadaşlarınıza yapılsa, bunlar yayılsa ve öyle karşıdan ‘kıh, kıh’ bakılsa, AK Parti’de ‘Bunlar normaldir’ diyenler varsa onlar zaten ne AK Parti’de olsun, ne bu Meclis’te olsun, ne bu dünyada olsun, Allah onların belasını versin.Ama ben içinde vicdan kırıntısı olanları söylüyorum: Öyle bazı şeyleri duyunca ‘Ört ki ölem’ diyen Numan Bey’e söylüyorum. Bu milletvekillerinin namusu, haysiyeti size emanet.

AK Parti siyasetine söylüyorum. ‘Kadınlar siyasette olsun’ diyenlere söylüyorum. Bu mu yapılır? Engelleme vermediğiniz sitelere konuşturduğunuz, her akşam Akın Gürlek’ten övgüyle bahseden, hepimize haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum bunu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

