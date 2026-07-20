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Kaynak: Haber Merkezi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi Özgür Özel'in kuracağı yeni parti konusunda 'Yeni Parti gömleği İmamoğlu’na cuk oturur Özel’e uymaz' dedi. Selvi ayrıca yeni kurulacak parti için yapılan anketleri de eleştirdi.

"İMAMOĞLU'NA CUK OTURUR, ÖZEL'E UYMAZ"

Özgür Özel partisinin önündeki en önemli engel; CHP kimliği. CHP’den kopmak o kadar kolay değil. CHP bir parti değil, kimlik. Ayrıca Yeni Parti, geçmişte Özal’ın kardeşi Yusuf Özal’ın başkanlığında kurulan bir partinin ismini taşıyor.

ANAP’tan daha liberal ama renksiz, kokusuz bir parti. CHP gibi ağır ideolojik bir partiden gelenleri tatmin etmez. Yeni Parti gömleği Ekrem İmamoğlu’na cuk oturur ama Özgür Özel’e uymaz.

"GEÇMİŞTE %58 DENİLEN PARTİLER %1,15 OY ALDI"

Geçmişte kurulan partilere biçilen oy oranları üzerinden bir değerlendirmede bulunan Selvi, anketlerde %58 olarak gösterilen partilerin %1,15 seviyesinde oy aldığını hatırlattı.

Özgür Özel’in kuracağı partinin ilk seçimde iktidar olacağını savunanların önemli bir bölümü, geçmişte Cem Boyner’in kurduğu YDH’yı, daha sonra Kemal Derviş, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan’ın YTP’sini de yüzde 58 gösteriyorlardı. Yüzde 1.15 aldılar.

Selvi ayrıca iktidara yakınlığıyla bilinen anket şirketlerinin son raporlarını da köşesine taşıdı...

Anket sonuçları yayınlayıp siyasi partilerin oy oranlarını vermemek olmaz diyen Selvi, GENAR'ın son anketini paylaştı

GENAR’ın anketine göre AK Parti yüzde 36.2’yle istikrarlı ama küçük oranlardaki yükselişini sürdürüyor. Mutlak butlan tartışması ile ortadan ikiye bölünen CHP’nin oylarında ise kısmı bir gerileme var. CHP yüzde 28.3 oy oranıyla son iki ayda yüzde 30 seviyesinin altına geriledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle üçüncü sıraya yerleşen DEM Parti yüzde 9.2’yle bu özelliğini koruyor. MHP yüzde 8.1’le dördüncü sırada gelirken, İYİ Parti yüzde 7.1 çıkıyor. Son iki ayda yükseliş trendine giren Yeniden Refah Partisi yüzde 3.8 çıkarken, onu yüzde 2.5’le Anahtar Parti takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 2.1 oranına gerilemiş durumda. İşçi Partisi ise yüzde 1.3’le en alt sıralarda yer alıyor.''