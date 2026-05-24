Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ederek genel başkanlık makamını yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na devreden "mutlak butlan" kararı sonrası gerginlik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Tahliye talebi sonrası merkez önüne polis barikatı kuruldu. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi sürüyor.



Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.



Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.



Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

İKİNCİ GÖRÜŞME

Tüm bu gerginliklerin ardından Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun telefonda ikinci bir görüşme daha yaptığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME 14.00'TE

Özel ve Kılıçdaroğlu heyetlerinin saat 14.00'te görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...