Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde dün yaşanan polis müdahalesine ilişkin yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Özgür Özel’e ait “Özgür Özel İletişim” adlı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, genel merkezin 12. katında bulunan makam katında müdahale sırasında yaşanan anlara yer verildi.

Seçilmiş Genel Başkanımız

Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri…



“Önce kadınlar…” pic.twitter.com/GtuRkodbMP — Özgür Özel İletişim (@ozgurozeliletsm) May 25, 2026

MAKAM KATINDA O ANLAR

""Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri…'Önce kadınlar…'" notuyla paylaşılan

görüntülerde, CHP Genel Merkezi’ne girişte otopark bölümündeki zincirlerin ve demir kapının kırıldığı, ardından polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahalede bulunduğu anlar yer alıyor.

12. kattaki makam koridorunda ise biber gazından etkilenen bazı partililerin gaz maskesi taktığı görülüyor. Katın boşaltıldığı sırada güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yoğun hareketlilik yaşandığı dikkat çekiyor.

MAKAM KATININ TAHLİYE SÜRECİ

Videoda, makam katının boşaltılması sırasında Özgür Özel’in, özellikle kadın çalışanların asansörle indirilmesini söylediği duyuluyor.

Bu sırada bazı çalışanların ve partililerin “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı attığı görüntülere yansıyor.

Videoda hem müdahale anlarına hem de tahliye sürecine ilişkin görüntüler yer alırken, paylaşımın CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olayların seyrine ilişkin bir kayıt niteliği taşıdığı görülüyor.