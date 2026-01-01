Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebiyle düzenlenen mitinglerin yeni adresi Çankırı olacak. 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için CHP'den yurttaşlara yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü, Anadolu’nun kadim şehri Çankırı’dayız. Demokrasiyi ayaklar altına alanlara, halkın iradesini gasp edenlere karşı meydanlardayız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, hukuksuzca özgürlüğünden edilen tüm siyasi tutsakların sesi olmak için omuz omuza, yan yana, kararlılıkla yürüyoruz. Kazanana kadar durmayacak, bir adım geri atmayacak, bir santim eğilmeyeceğiz! Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak!"