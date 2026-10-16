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Kaynak: ANKA

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 18 Ekim Pazar günü saat 15.00’te düzenleyeceği basın toplantısıyla görevine başlayacağını açıkladı.

Yüksel, “Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, göreve başlayacağı tarihi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

GÖREVE BAŞLAYACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Yüksel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Değerli İstanbullular; 18 Ekim Pazar günü saat 15.00’te gerçekleştireceğim basın toplantısı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı görevime başlayacağım. Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”