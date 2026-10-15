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Kaynak: ANKA

Avrupa’daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik bir toplantıya imza attı. Başkanlık Divanı toplantısında alınan karara göre CHP’nin üyeliği askıya alınırken, YENİ Parti'nin üyelik başvurusu oy birliğiyle kabul edildi.

Avrupa'daki sosyal demokrat partileri bir araya getiren Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) Brüksel’de düzenlenen Başkanlık Divanı toplantısında Türkiye'deki siyasi partilere ilişkin iki kritik karar alındığı bildirildi. Brüksel’de alınan bu kararla birlikte, PES bünyesinde Türkiye’den yer alan siyasi partilerin üyelik durumunda önemli bir değişikliğe gidilmiş oldu.

Avrupa Sosyalist Partisi'nin 15 Ekim'de gerçekleştirdiği Başkanlık Divanı toplantısında alınan karar, Türkiye'deki siyasi partilerin Avrupa'daki sosyal demokrat örgütlerle ilişkileri açısından yeni ve kritik bir gelişme olarak gündeme geldi.

ANKA'ya konuşan kaynaklar, alınan kararın detaylarını şu sözlerle değerlendirdi:

"CHP'de yeniden 'seçilmiş bir yönetimin' göreve gelmesi durumunda, kararın yeniden gözden geçirilebilmesi için ihraç değil, askıya alma kararı alındı."

NE OLMUŞTU?

Benzer bir hamle kısa süre önce uluslararası düzeyde de yaşanmıştı. Sosyalist Enternasyonal de 1 Ekim'de CHP'nin üyeliğini askıya almış, YENİ Parti'nin üyeliğini kabul etmişti. Söz konusu kararın, CHP’deki “mutlak butlan” sürecinin ardından alındığı bildirilmişti.