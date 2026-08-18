Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İzmir / Muhammed Erez / Yeniçağ



İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde AKP, CHP, YENİ Parti ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk aday oldu.

Dört tur süren seçimde AKP’nin adayı Asuman Şen 15 oy alarak başkanvekili seçildi. YENİ Parti’nin adayı Barış Gürsoy ise 12 oyda kaldı. 28 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı.

CHP SALONA DÖNDÜ, DENGELER DEĞİŞTİ

Menderes Belediye Meclisi’nde YENİ Parti’nin 10, CHP’nin 5, Cumhur İttifakı’nın 11 ve bağımsızların 2 üyesi bulunuyor. CHP’nin dördüncü turda salona dönmesine rağmen ortak aday konusunda tutum belirlememesi, seçimin sonucunda belirleyici oldu.

Bu sonuçla birlikte Menderes Belediyesi’nde başkanvekilliği görevi AKP’ye geçmiş oldu. Asuman Şen, İlkay Çiçek’in yerine başkanvekili olarak görev yapacak.