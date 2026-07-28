Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin er statüsünde görev yaparken şehit olan askerlerin aileleri ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin yaşadığı ekonomik, sosyal, hukuki ve sağlık sorunlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi görüşüldü. Yapılan oylamada önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"HAK EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLSİN" ÇAĞRISI

Önerge üzerine CHP Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, şehit ve gaziler arasında statüye bağlı hak farklılıklarının giderilmesi gerektiğini savundu. Aynı üniformayı giyerek görev yapan personelin farklı özlük haklarına sahip olmasının adil olmadığını belirten Sarı, mevcut uygulamanın mağduriyetlere yol açtığını ifade etti.

GAZİLERİN TALEPLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Sarı, bazı gazilerin protez ve sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşadığını, şehit yakınlarının da hak eşitsizliğinden şikâyetçi olduğunu öne sürdü. Güvenpark'ta taleplerini dile getiren gazi ve şehit yakınlarının sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Sarı, Meclis'i ortak çözüm üretmeye davet etti.

AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLMEDİ

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından CHP'nin Meclis araştırması açılmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.